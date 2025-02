Francesca Michielin non ha perso il sorriso, neanche dopo l’infortunio. La cantante, in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Fango in Paradiso, è infatti caduta sulle celebri scale del Teatro Ariston, rimediando un infortunio alla gamba destra.

Michielin, caduta a Sanremo 2025: l’incidente non ferma la cantante

A raccontarlo è stata lei stessa sui social, con un post carico di autoironia: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta”, ha scritto, citando il suo successo sanremese del 2016.

Nonostante l’incidente, l’amatissima cantante veneta non si è lasciata abbattere. Nelle immagini condivise appare serena, con la gamba distesa e bloccata da un tutore, mentre stringe il suo portafortuna. L’infortunio, fortunatamente, non dovrebbe impedirle di salire sul palco e di esibirsi con un brano che ha definito “una celebrazione della vita”, ispirato al cantautorato pop internazionale. Per la serata delle cover, invece, ha scelto di duettare con Rkomi sulle note di La Nuova Stella di Broadway di Cesare Cremonini.

Michielin, tra successi e sfide alla nuova avventura a Sanremo 2025

Michielin non è nuova all’Ariston. Il suo debutto sanremese risale al 2012, quando duettò con Chiara Civello. Nel 2016, con Nessun grado di separazione, conquistò il secondo posto e rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest. Nel 2021, ancora una volta sul podio, arrivò seconda con Chiamami per nome in coppia con Fedez. Ma la sua carriera non si è fermata al canto: nel 2022 ha diretto l’orchestra per Emma Marrone, dimostrando la sua versatilità anche dietro le quinte.

Negli ultimi anni ha affrontato sfide ben più dure, tra cui un’operazione per la rimozione di un rene. E ora, nonostante la caduta, Francesca è pronta a vivere con entusiasmo questa nuova avventura sanremese. “Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”, ha scritto nel suo post. Con un occhio alle scale, questa volta.