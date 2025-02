Francesca Michielin, in un’intervista concessa a Giovanni Brugnoli, ha confessato che qualcuno ha tradito la sua fiducia: si tratta di un artista, di cui non rivela il nome, che l’avrebbe pugnalata alle spalle. La Michielin ha spiegato che a due giorni dalla consegna di un album, un/a suo/a collega avrebbe cambiato idea improvvisamente dicendole di non far più uscire un duetto che avevano precedentemente registrato.

Francesca Michielin “Pugnalata alle spalle”: ecco cosa è successo

Francesca, però, ha ammesso di non essersi anche lei comportata bene con questa persona, e che sta tentando di recuperare il rapporto. “Se c’è un artista che mi ha pugnalata alle spalle? Purtroppo sì c’è. Sì, sì, uno c’è, volendo sono un paio, ma uno in particolare. Non dirò mai chi è, però diciamo che posso dire cosa mi ha fatto. Dovevo chiudere questo progetto, un album molto importante con questo featuring molto importante e questo artista due giorni prima della consegna del disco ha cambiato idea e ha detto ‘no io non voglio far uscire il feat’. Quindi tu ti ritrovi che devi ricalibrare la scaletta del disco, ripensare alla tracklist. Ma poi anche la motivazione non è stata bella. Sì, si è tirato indietro in un modo che mi ha fatto dire ‘Madonna!’.

Michielin confessa di aver agito allo stesso modo

Se io ho mai pugnalato alle spalle un artista? Sì l’ho fatto, tra l’altro alla stessa persona che l’ha fatto con me, quella di cui parlavo adesso. Con questa persona adesso sto cercando di avere un bel rapporto. Però gli ho fatto passare delle cose… gli ho fatto due tiri proprio brutti. L’ho fatto consapevolmente, ai fini lavorativi. Era una situazione varia, un caso per cui avrei potuto reagire con un’etica professionale migliore. Se c’è una persona tra i miei colleghi che dal vivo è completamente un’altra persona? Sì, più di una! Beh sì, ma ci sono anche quelli in senso positivo. Ad esempio Annalisa è carinissima, è meravigliosa e molto umile. Mi sono sempre avvicinata a lei con timore reverenziale perché io vorrei cantare come lei. E lei è di un’umiltà incredibile“.