A pochi giorni dalle dichiarazioni della cantante Francesca Michelin che ha “accusato” il divulgatore scientifico Alberto Angela di averla bloccata su Whatsapp, arriva la reazione che mette fine a ogni dubbio.

Alberto Angela risponde a Francesca Michelin: “Bloccata su Whatsapp? Una fake news gigantesca!”

Il divulgatore televisivo Alberto Angela, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha finalmente rotto il silenzio su una vecchia storia tornata alla ribalta nei giorni scorsi, quando Francesca Michielin ha parlato al podcast “Tintoria”.

La cantante aveva, infatti, dichiarato che Angela avesse smesso di risponderle su Whatsapp, “poi ho visto che l’immagine diventava grigia”. Cosa è accaduto?

I fatti accaduti nel 2016

I fatti risalgono a quasi dieci anni fa, quando a Francesca Michielin era stata regalata una coperta col volto di Alberto Angela. La cantautrice aveva condiviso uno scatto della coperta sui propri profili social, diventato virale nel mondo.

“Quella foto è diventata inaspettatamente megavirale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate tv la facevano vedere. Mi chiedevano: ‘Hai un debole per Alberto Angela? Ti piace la paleontologia?’. Io un po’ stavo al gioco, un po’ dicevo che amavo gli uomini di cultura e allora rincaravano. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio“, ha raccontato Francesca a Tintoria.

Michielin aveva poi deciso di scrivere direttamente ad Alberto Angela per scusarsi della dimensione presa dalla cosa. Prima il divulgatore le aveva risposto su Whatsapp, poi, la comunicazione tra i due si era interrotta, così che la Michielin pensasse di essere stata bloccata.

La reazione di Alberto Angela

“È una gigantesca fake news – ha chiarato Alberto Angela in merito alle dichiarazioni della cantante – perché mai avrei dovuto farlo? La ammiro, è bravissima. Non c’è bisogno che lei si scusi perché non ha fatto nulla di sbagliato”.

Dunque, il divulgatore ha ammesso di essere fan della 30enne e per nulla offeso da quanto accaduto nel 2016. Questione chiusa.