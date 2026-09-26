L’uomo ha riportato ustioni sul 20% del corpo, le indagini sono in corso per risalire alla donna che l’ha aggredito

Tragedia a Messina dove un avvocato è stato colpito con l’acido, ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico “Gaetano Martino”. Ricostruiamo cosa è successo.

Getta l’acido contro il suo avvocato: ricoverato d’urgenza in terapia intensiva

Una scena che sembra un film dell’orrore: nella serata di ieri, 25 settembre, a Messina una donna ha gettato l’acido contro il suo avvocato.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dopo essere stato aggredito dalla cliente. Secondo una prima ricostruzione, la donna gli avrebbe gettato addosso dell’acido. L’uomo ha riportato ustioni su tutto il corpo. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’abitazione dell’avvocato a Santo Stefano Medio, a Messina.

Avvocato colpito con l’acido: i soccorsi e il ricovero

L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato preso in carico dagli specialisti del centro Grandi ustioni. I medici hanno provveduto subito a medicarlo. Le ustioni da acido sono su circa il 20% del corpo, ma profonde, per l’uso di un prodotto caustico. L’avvocato è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi ancora riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Messina, che stanno cercando di risalire all’identità della donna che l’ha colpito con l’acido.