Intorno a mezzogiorno di oggi, un incendio è divampato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio che si affaccia su viale Palmiro Togliatti, nel quartiere di Roma. Le fiamme hanno rapidamente inghiottito la facciata laterale dell’abitazione, creando una colonna di fumo nero che si è levata sopra la strada. I passanti hanno subito segnalato l’emergenza al numero di soccorso, attivando la risposta dei vigili del fuoco di zona.

Al momento dell’intervento, i soccorritori sono giunti su via Efisio Orano, una viuzza adiacente al complesso, e hanno iniziato le operazioni di contenimento. L’area è stata delimitata per garantire la sicurezza dei residenti e dei veicoli in transito, mentre le squadre antincendio hanno predisposto i tubi da soffio e le scale di soccorso per raggiungere il punto focale dell’incendio.

Intervento dei vigili del fuoco

Le squadre di soccorso hanno immediatamente attivato la modalità di estinzione rapida distribuendo schiuma antincendio e utilizzando lanciatori ad alta pressione per ridurre la propagazione. Secondo i primi rilievi, il rogo ha interessato principalmente la zona soggiorno e la cucina, dove si sospetta possa esserci stata la scintilla iniziale.

Nonostante la presenza di ventilatori di fumo per limitare la perdita di visibilità, le fiamme hanno continuato a bruciare per diversi minuti, costringendo i vigili a mantenere una presenza prolungata sul posto.

Al momento, le autorità non hanno confermato la presenza di persone all’interno dell’appartamento al momento dell’esplosione. I vicini hanno riferito di non aver sentito rumori sospetti prima dell’incendio, e non sono stati segnalati feriti. I soccorritori stanno comunque monitorando la situazione per assicurarsi che eventuali vittime non siano rimaste intrappolate, mantenendo una squadra di pronto soccorso pronta a intervenire.

Il contesto urbano di viale Palmiro Togliatti

Viale Palmiro Togliatti è una delle arterie principali del quartiere, caratterizzata da edifici residenziali di diverse epoche costruiti con strutture in muratura tradizionale. Il palazzo interessato dall’incendio è un edificio di otto piani, con le unità abitative disposte su pianta rettangolare e facciate che affacciano su viale e su via Efisio Orano. La densità abitativa della zona rende particolarmente sensibili gli incendi, soprattutto quando scoccano nei piani più alti dove l’accesso delle squadre di soccorso è più complesso.

Possibili cause di incendi domestici

Gli esperti di vigili del fuoco sottolineano che le cause più frequenti di incendi in appartamenti includono cortocircuiti elettrici, malfunzionamenti di elettrodomestici e l’uso improprio di fuochi liberi in cucina. Al momento non è stata rilasciata una perizia ufficiale sull’origine del rogo, ma le prime ipotesi indicano una possibile origine elettrica nella zona cucina, dove le linee di alimentazione potrebbero aver subito un sovraccarico. Le autorità continueranno le indagini per stabilire con certezza la dinamica dell’incidente.

Prossime informazioni e vigilanza

Il Comune di Roma, in coordinamento con i vigili del fuoco, ha annunciato che verranno effettuati controlli aggiuntivi sugli impianti elettrici degli edifici vicini per prevenire ulteriori incidenti. I residenti della zona sono invitati a mantenere le finestre chiuse e a evitare l’accensione di fuochi liberi finché la situazione non sarà dichiarata sicura. Aggiornamenti sulla rilevazione delle cause e sull’eventuale presenza di feriti saranno diffusi appena disponibili dalle autorità competenti.