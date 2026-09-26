La giornalista del Tg5 e attuale opinionista del reality show ha raccontato un aneddoto del suo passato.

Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice del Tg5, nonché opinionista al Grande Fratello Vip, ha rivelato che avrebbe dovuto condurre proprio la prima edizione del reality show. Ecco cosa successe e cosa c’entra Enrico Mentana.

Cesara Buonamici, la rivelazione sulla conduzione del primo GF

Cesara Buonamici è senza dubbio un volto molto amato da anni a Mediaset, conduttrice del Tg5 delle ore 20.00 e opinionista del Grande Fratello Vip, la giornalista, in diretta ha raccontato un aneddoto proprio riverito al reality e riguardante la prima edizione storica, quella vinta da Cristina Plevani: “Mi fu proposto di condurre la prima edizione storica del Grande Fratello.” Perché ha però rifiutato?

Cesara Buonamici, la confessione sulla conduzione del primo GF: “Cosa mi disse Mentana”

Durante il ricordo di Pietro Taricone e delle prima edizione del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha raccontato che le fu proposto proprio di condurre lei la prima edizione del reality. A farla rifiutare fu Enrico Mentana: “il mio direttore, Enrico Mentana, ora lo posso anche dire, mi disse molto onestamente, e posso capirlo, che se avessi preso quella strada al Tg5 non sarei tornata.

” La conduzione fu dunque poi assegnata a Daria Bignardi.