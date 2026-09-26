Per l'ex bomber argentino la licenza di guida argentina è stata sospesa per i prossimi 73 anni, così ha deciso il giudice.

Mauro Icardi è tornato al centro della cronaca mondiale per un caso curiosissimo legato ad un episodio di natura ben più grave che lo ha visto protagonista insieme alla compagna China Suarez in Argentina dove il calciatore si è trasferito, tornando di fatto a casa dopo una carriera in giro per l’Europa da calciatore.

Invece di twittare andate a lavorare

Icardi non ha perso un minuto di tempo, a seguito della decisione ed ha immediatamente attaccato il governo argentino a seguito di quanto fatto nei suoi confronti, ha difatti utilizzato parole pesanti.

“Concentratevi sul migliorare le strade al fine di garantire un flusso di traffico migliore invece di stare lì a twittare” una presa di posizione dettata sicuramente dalla rabbia ma che lancia anche un campanello d’allarme sulla situazione argentina.

Certamente lui è andato sopra le righe ma lo avrebbe fatto in modo corretto, dato che ritiene di essere al centro di una campagna mediatica volta a screditarlo agli occhi sia del popolo argentino che di chi lo ha conosciuto in Europa.

Patente argentina ritirata sino al 2099

Il fatto che ha mandato Icardi su tutte le furie è legato ad un filmato fatto dalla sua compagna China Suarez.

Nel video si vede lei con il busto fuori dall’auto, senza cintura di sicurezza ed Icardi al volante.

A seguito di ciò, sono stati fatti accertamenti e si è scoperto che Icardi guidava con la patente argentina scaduta, di qui la decisione del giudice di sospenderla fino al 2099.

La decisione è diventata virale perché se fosse realmente valida Maurito non potrebbe guidare sino all’età di 105 anni. Naturalmente non sarà applicata alla lettera però il messaggio è chiaro, non vengono tollerati certi comportamenti.

La risposta di Icardi non si è fatta attendere, come riporta Leggo.it : “Ho una patente italiana valida sino al 2029, quella non me la potete bloccare perché la patente europea vale in Argentina solo quando viene convertita”.

Lui pensa quindi di poter tornare presto a guidare sulle strade della sua nazione, al momento non ci sono stati ulteriori sviluppi e sicuramente il caso è da monitorare con attenzione.