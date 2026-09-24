Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati dopo 19 anni insieme: rito civile a Greve in Chianti, l’abito firmato Antonio Riva e gli ospiti presenti.

Dopo 19 anni insieme, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. La coppia ha celebrato le nozze in Toscana, scegliendo Greve in Chianti per una cerimonia riservata e lontana dai riflettori.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: il matrimonio a Greve in Chianti dopo 19 anni insieme

Il matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è stato celebrato nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre a Greve in Chianti, nel cuore della Toscana.

La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulla data e sulla location. La cerimonia si è svolta con rito civile nel municipio, mentre il ricevimento è stato organizzato in una struttura privata situata a pochi chilometri dal centro, la cui identità non è stata resa nota.

La presenza degli invitati ha però iniziato a far crescere la curiosità: alcuni ospiti sarebbero stati avvistati in paese, mentre altri avrebbero soggiornato negli alberghi della zona.

A confermare definitivamente il matrimonio è stata la stessa Vanessa, attraverso una foto in bianco e nero insieme al marito sotto un grande arco floreale. Per il suo giorno speciale l’attrice ha indossato un abito bianco firmato Antonio Riva, stilista con cui collabora da anni. Il vestito, caratterizzato da spalline e un’ampia gonna, era stato anticipato soltanto in parte da un video girato nell’atelier durante le prove.

Rossano Laurini ha invece scelto un completo scuro, mantenendo uno stile essenziale. L’organizzazione dell’evento sarebbe stata affidata alla wedding planner Alessandra Iaria.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: gli invitati al matrimonio e la storia d’amore della coppia

Tra gli ospiti legati alla carriera televisiva di Vanessa figuravano Claudio Bisio, Giorgio Panariello e Gigi D’Alessio. Non sarebbero stati invece presenti Carlo Conti e Alessandro Siani, impegnati con la prima puntata di Tale e Quale Show. Conti, nei giorni precedenti, aveva involontariamente anticipato la data delle nozze, mentre Siani aveva dedicato alla sposa un messaggio: «Possiamo fare gli auguri a Vanessa Incontrada che si è sposata oggi?».

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono legati dal 2007 e nel 2008 sono diventati genitori di Isal. Il loro percorso non è stato privo di difficoltà: la coppia ha infatti attraversato una separazione durata circa due anni, prima di ritrovarsi. Ospite di Verissimo, Vanessa aveva raccontato il significato di quel ritorno: «Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere». E ancora: «La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata». Parlando di Laurini, l’attrice lo aveva definito «il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro». La volontà, già annunciata nei mesi scorsi, era quella di organizzare una celebrazione riservata: «Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo», aveva spiegato Vanessa, aggiungendo di voler avere accanto «le persone più vicine a me che fanno parte della mia vita».

Rossano Laurini, nato nel 1970, lavora nel settore dell’intrattenimento e della nightlife ed è imprenditore e direttore artistico. Gestisce alcuni locali e club a Follonica, città dove vive da tempo anche Vanessa Incontrada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)