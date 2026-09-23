Un periodo magico per Stefano De Martino, oltre ad “Affari Tuoi” come saprete a febbraio condurrà per la prima volta in carriera il Festival di Sanremo. Ora ecco però che attorno a lui si riaccende il gossip: il conduttore diventerà papà per la seconda volta?

“Papà bis”: Stefano De Martino, secondo figlio in arrivo? Il gossip infiamma il web

Un’indiscrezione che ha già fatto il giro del web quella lanciata dal Settimanale Diva e Donna, ovvero che Stefano De Martino starebbe per diventare papà per la seconda volta. Come saprete il conduttore napoletano è già padre di Santiago, nato dall’amore con Belen Rodriguez. De Martino ultimamente è spesso stato avvistato in compagnia della stessa donna che ora potrebbe essere in dolce attesa.

Stefano De Martino papà bis? Eco chi sarebbe la futura mamma

Stefano De Martino, secondo Diva e Donna, potrebbe diventare papà per la seconda volta. La madre sarebbe Gilda Ambrosio, con la quale il conduttore è stato visto spesso ultimamente, anche se nessuno dei due ha mai ufficializzato una possibile relazione in corso.

Al momento va detto non ci sono nemmeno conferme su una possibile gravidanza di lei, si tratta infatti solamente di una indiscrezione. Nessuno dei diretti interessati ha per ora detto nulla a riguardo.