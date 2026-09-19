Selvaggia Lucarelli spiega il motivo della rottura tra Elisabetta Canalis e M...

Selvaggia Lucarelli spiega il motivo della rottura tra Elisabetta Canalis e M...

La fine del rapporto di amicizia tra le due ex veline, l'opinionista e giornalista porta una prima possibile verità della fine della relazione.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia due veline tra le più apprezzate della storia di “Striscia La Notizia” ma sopratttutto due amiche apparentemente inseparabili che condividevano praticamente ogni cosa ma che da anni non si parlano e non si fanno vedere insieme agli eventi mondani, una rottura inspiegabile che crea mistero sul legame.

Maddalena Corvaglia si prepara per “Tale e Quale Show”

Maddalena Corvaglia è tornata a far parlare di sè per la sua presenza nel cast della nuova edizione di “Tale e Quale Show” l’ex velina bionda si è detta entusiasta di questa nuova esperienza dove darà il massimo.

Il giornalista che l’ha intervistata è tornato ad affrontare l’amicizia tra lei ed Elisabetta Canalis, lei ha smorzato la questione spiegando che non si sentono da anni e che non le manca questo rapporto in quanto “ho amiche migliori”.

Parole che mostrano un gelo non intenzionato a sciogliersi anche se manca ancora il reale motivo della separazione, ovvero quello che stanno aspettando di sapere tutti.

Selvaggia Lucarelli ipotizza il reale motivo della rottura

Mentre Maddalena Corvaglia si prepara al ritorno in televisione anche Selvaggia Lucarelli ha voluto parlare della famosa rottura tra le due ex veline.

All’interno della sua newsletter “Vale Tutto” Selvaggia ha toccato questo argomento, portando prove raccolte tramite persone che conoscono bene entrambe le donne, star dello spettacolo.

Lucarelli ha portato una possibile ragione dell’addio tra le due, la fine di tutto sembrerebbe essere legata ad un investimento fatto negli Stati Uniti – dove poi la Canalis si è trasferita – che è andato male.

Difatti ad avere la peggio, come riporta CaffeinaMagazine, sarebbe stata Corvaglia che non avrebbe avuto poi la forza di riprendersi economicamente, ciò spiegherebbe anche perché l’allontanamento prosegue ancora oggi.

Sicuramente non ci sarà una pace a breve ed anzi, stando all’ex velina bionda il capitolo amicizia con la Canalis è chiuso a doppia mandata con speranze di riaprirsi ridotte ad un lumicino.