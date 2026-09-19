La prima puntata del Grande Fratello Vip 9, andata in onda giovedì 17 settembre, si è aperta con una battuta di Ilary Blasi sulla sua vita sentimentale. La conduttrice ha scherzato sul divorzio dall’ex marito Francesco Totti e sul successivo matrimonio con Bastian Muller, raccontando con ironia tutto quello che è accaduto nei mesi trascorsi dall’ultima edizione del programma.

Pochi istanti dopo è arrivata la replica di Selvaggia Lucarelli, che ha trasformato il momento in una frecciata apparentemente affettuosa, ma con un riferimento ben preciso al mondo del gossip e, in particolare, a una recente dedica pubblicata da Noemi Bocchi per Francesco Totti. Ilary, però, a quanto pare non avrebbe colto immediatamente il vero significato della battuta.

A raccontarlo è stata la stessa Lucarelli il giorno successivo.

GF Vip: la battuta sui “sei mesi di noi”

Durante l’apertura della puntata, Ilary Blasi ha ricordato che l’ultima volta aveva salutato il pubblico quando era ancora sposata. “Ci siamo lasciati il 19 maggio, quindi esattamente quattro mesi fa”, ha detto ironicamente, spiegando che nel frattempo era cambiato il cast, erano stati sistemati gli ambienti dello studio e, soprattutto, lei aveva divorziato e si era risposata.

Poi è arrivata la battuta di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista ha guardato la conduttrice e ha dichiarato: “Ho fatto due conti, ci siamo viste per la prima volta qui dentro il 16 di marzo, oggi è il 16 di settembre, quindi posso dire che sono sei mesi di noi”.

Ilary ha reagito con entusiasmo, interpretando quelle parole come una vera e propria dimostrazione d’affetto: “Preparate una torta. Oddio, ma come sei tenera. Ma è stupendo”. Anche Cesara Buonamici è apparsa sorpresa dalla situazione, tanto che Blasi l’ha rassicurata: “Non ti preoccupare, questa è una cosa nostra”. In realtà, dietro alla frase di Lucarelli c’era un riferimento a una recente storia Instagram pubblicata da Noemi Bocchi per Francesco Totti. La compagna dell’ex capitano della Roma aveva celebrato i “5 anni di noi” con una dedica accompagnata da immagini romantiche, torte, petali e palloncini.

Il riferimento a Noemi Bocchi e la sorpresa di Ilary

La battuta di Lucarelli riprendeva quindi volutamente la formula utilizzata da Noemi Bocchi per celebrare l’anniversario della relazione con Totti. Il giorno dopo la diretta, l’opinionista ha raccontato sui social che Ilary non era stata informata in anticipo della gag e, soprattutto, che non aveva compreso il riferimento. “Non solo non le avevo anticipato nulla e non si fa, ma lei non l’aveva proprio capita”, ha spiegato Lucarelli.

La vicenda ha riacceso anche l’attenzione sulla cronologia della relazione tra Totti e Bocchi. Nel settembre 2022, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex calciatore aveva raccontato che il rapporto con Noemi era iniziato dopo il Capodanno di quell’anno e che la relazione era diventata più seria nel marzo successivo.

La dedica dei “5 anni di noi” pubblicata da Bocchi sembra quindi non coincidere con quella ricostruzione temporale. È possibile che i due facciano riferimento a una data diversa rispetto all’inizio ufficiale della relazione oppure che abbiano una propria interpretazione dell’anniversario. Il siparietto del Grande Fratello Vip ha così aggiunto un nuovo elemento al lungo intreccio di riferimenti e battute che ruotano attorno alla storia tra Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. E, almeno questa volta, la destinataria della frecciata sembrava essere inconsapevole del vero significato delle parole pronunciate in diretta.