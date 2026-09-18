La prima serata di giovedì 17 settembre ha dato il via alla nuova edizione del GF VIP che ha visto il ritorno al timone della conduzione di Ilary Blasi accompagnata dal consueto parterre di opinionisti che vede in primo piano la giornalista Selvaggia Lucarelli.

GF VIP la presentazione dei primi concorrenti

Il GF VIP è iniziato con l’ingresso in veste ufficiale dei primi concorrenti ovvero i quattro partecipanti alla Open House iniziata il 15 settembre su Mediaset Infinity.

L’ingresso inziale è stato affidato a Jonathan Kashanian, seguito poi da Carmen Di Pietro e Alessandro Varsi, l’ultima ad entrare è stata Piera Meloni.

Subito Alessandra Mussolini nel suo ruolo di opinionista ha provato ad attribuire una possibile relazione tra Varsi e Meloni ma la donna ha ammesso di essere fidanzatissima, interrompendo immediatamente il pettegolezzo.

La realtà però è che un altro fatto ha tenuto banco nelle fasi iniziali della puntata e si tratta di un messaggio indiretto alla nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

Ilary e Selvaggia confezionano la frecciatina perfetta

Il siparietto è iniziato da Selvaggia Lucarelli che ha ricordato come il suo rapporto con il programma sia iniziato il 16 marzo, oggi – in riferimento alla diretta – è il 17 settembre – quindi sono 6 mesi che sono al tuo fianco, questo il commento di Selvaggia.

Ilary allora ha colto l’occasione e assieme a lei ha detto “6 mesi di noi”, lo sberleffo è chiaro e fa riferimento alla stories postata da Noemi Bocchi per il suo quinto anniversario d’amore con Francesco Totti.

Infatti aveva postato una storia Instagram con il messaggio di testo “5 anni di noi” e le torte che simboleggiavano il giorno in cui si sono messi insieme.

Un riferimento velato alla situazione del suo ex che nonostante il matrimonio con Bastian resta un capitolo importante della vita di Ilary Blasi.