Carmen Di Pietro è stata protagonista di un siparietto che ha scatenato le critiche da parte del pubblico del GF Vip.

Il Grande Fratello Vip 2026 non è ancora arrivato ufficialmente in prima serata, ma ha già iniziato a far parlare di sé. La nuova edizione debutterà giovedì 17 settembre su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Nel frattempo, però, la produzione ha deciso di anticipare l’ingresso nella Casa con l’iniziativa Open House, dando al pubblico un primo assaggio delle dinamiche tra i concorrenti.

A partire da martedì 15 settembre, quattro Vip hanno cominciato a vivere insieme nel backstage del Localino: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Tra giochi, conversazioni, cambi d’abito e una cena di benvenuto, non sono mancati i primi momenti di complicità. Ma anche una piccola polemica social.

GF Vip 2026, i primi momenti nella Casa

L’esperimento di Open House è stato pensato per avvicinare gradualmente il pubblico alla nuova edizione e creare curiosità in vista della prima puntata. I quattro concorrenti hanno iniziato a conoscersi attraverso attività organizzate dalla produzione, tra cui il classico gioco “Obbligo o verità”, utile a rompere il ghiaccio e a far emergere i primi aspetti caratteriali. In questo clima leggero si è inserito anche un siparietto tra Alessandro Varsi, già noto per la partecipazione a Too Hot To Handle Italia, e Carmen Di Pietro.

Il giovane, appassionato di sport e boxe, si è esibito in un balletto davanti ai nuovi compagni d’avventura. La scena sembrava destinata a rimanere una semplice gag, ma il finale ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Mentre Varsi ballava, Carmen Di Pietro si è avvicinata e gli ha dato alcune sculacciate. Il gesto è avvenuto in un contesto scherzoso e ha provocato le risate dei presenti. Sui social, tuttavia, alcuni utenti hanno sollevato una questione legata al contatto fisico e al modo in cui simili comportamenti vengono valutati quando cambiano i ruoli dei protagonisti.

Il gesto di Carmen Di Pietro scatena la discussione social

Tra i commenti apparsi online, qualcuno ha osservato: “Immaginiamo cosa sarebbe successo se fosse stato il contrario, un uomo che dà sculacciate a una donna“. Altri hanno chiesto addirittura l’allontanamento della showgirl, mentre altri ancora hanno definito il momento con l’espressione “bollino rosso”. La discussione non riguarda soltanto il singolo episodio, ma il tema più ampio del consenso e del contatto fisico nei reality. Per alcuni spettatori si è trattato semplicemente di uno scherzo tra concorrenti; per altri, invece, il gesto merita di essere valutato con lo stesso metro che verrebbe applicato a parti invertite. Dalle immagini, però, non è possibile dedurre intenzioni diverse dal tono giocoso della scena, né stabilire se Varsi abbia vissuto il gesto come un problema. Proprio per questo, appare utile distinguere il siparietto dalla riflessione nata sui social, evitando di trasformare automaticamente una gag in un caso disciplinare.

Il punto sollevato dagli utenti resta comunque significativo: quando è coinvolto il contatto fisico, confidenza e consenso dovrebbero essere considerati indipendentemente dal genere delle persone coinvolte. Nel frattempo, il Grande Fratello Vip 2026 è già riuscito a ottenere attenzione ancora prima del debutto ufficiale. Dal 17 settembre, con l’ingresso degli altri concorrenti, le dinamiche della Casa entreranno finalmente nel vivo.