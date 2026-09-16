È morta Sabina Romeri, 61 anni, esponente del Pd di Voghera, rimasta gravemente ferita nello schianto sull’A21 tra Castel San Giovanni e Stradella. La donna era stata travolta da un tir dopo essere scesa dall’auto in seguito a un tamponamento.

Schianto sull’A21, un tir travolge le auto dopo il tamponamento

L’incidente

si è verificato poco dopo la mezzanotte nel tratto autostradale compreso tra Castel San Giovanni e Stradella, in direzione Broni. Secondo la prima ricostruzione, tre automobili erano rimaste coinvolte in un tamponamento che, in un primo momento, non sembrava aver provocato conseguenze particolarmente gravi. Sulle vetture viaggiavano Bissolo, Romeri con Draghi e un uomo di 30 anni.

Alcuni dei conducenti erano scesi sulla carreggiata per controllare i danni e capire quanto accaduto, mentre venivano allertati i soccorsi.

Proprio in quei momenti è sopraggiunto un tir, che ha travolto le auto ferme e le persone presenti nelle vicinanze. Per il 48enne non c’è stato nulla da fare, mentre Romeri, dopo essere stata intubata, era stata trasportata con la massima urgenza al San Matteo.

Sul posto erano intervenuti ambulanze, automediche ed elisoccorso. Il 30enne coinvolto nel primo tamponamento è invece uscito dall’incidente praticamente illeso.

Grave schianto sull’A21: chi era Sabina Romeri, morta dopo il ricovero al San Matteo

Come riportato da La Provincia Pavese, non ce l’ha fatta Sabina Romeri, 61 anni, storica ambientalista ed esponente del Pd di Voghera, rimasta gravemente ferita nel terribile incidente avvenuto sull’A21 Torino-Piacenza nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre. La donna è morta nella mattinata di mercoledì 16 settembre al Policlinico San Matteo di Pavia, dove era stata trasferita d’urgenza e ricoverata in condizioni disperate.

I medici ne hanno successivamente dichiarato la morte cerebrale e i familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi. Con il suo decesso sale a due il bilancio delle vittime: nello schianto aveva già perso la vita Marco Bissolo, 48 anni, residente a Valenza, morto sul colpo.

Romeri stava tornando dalla serata conclusiva della Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia insieme a Martina Draghi, 62 anni, consigliera comunale a Cigognola e componente della segreteria provinciale del Pd. Draghi è tuttora ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, ma secondo quanto riferito “non è in pericolo di vita”.