Il game designer Claudio Midolo, 45enne noto per le sue avventure virtuali, ha suscitato un nuovo vaglio mediatico pubblicando su Instagram una foto scattata nel 2015. L’immagine, realizzata all’Hard Rock Café di Miami lo ritrae affianco all’allora moglie Clio Zammatteo, conosciuta come Clio Make Up, con la didascalia: “Dai, però eravamo fighi”.

Il post è comparso circa una settimana fa, ma la sua reperibilità ha subito acceso una serie di commenti e congetture fra i fan.

Le reazioni dei follower e la risposta di Midolo

Subito dopo la pubblicazione, gli utenti hanno iniziato a ipotizzare un possibile ritorno di fiamma, chiedendosi se la foto fosse più di un semplice flashback.

Alcuni hanno accusato Clio di aver interrotto il matrimonio, a cui Midolo ha replicato con un tono ironico: “Ahahahahha ma che ne sai?”. Il 45enne ha poi pubblicato una seconda nota sul suo profilo, rivolta a chi insisteva: “La smettete? Un papà può avere un po’ di pace? Siamo in pace, basta!”.

Questa risposta ha evidenziato la volontà di chiudere la discussione, ma ha anche alimentato ulteriori congetture.

Il silenzio di Clio Make Up

Nonostante il tag all’ex marito, Clio Make Up non ha lasciato alcun like né commento al post, mantenendo un silenzio assoluto. La mancanza di una reazione pubblica ha spinto alcuni creator di TikTok a lanciare la teoria che Midolo fosse ancora innamorato della ex. La mancanza di risposta da parte dell’influencer ha però lasciato spazio a molte speculazioni non confermate.

Situazione attuale di Clio e i rumor sulla sua nuova vita sentimentale

Dalla fine del matrimonio, annunciata nel 2024 dopo circa sedici anni di convivenza, né Claudio né Clio hanno presentato nuove relazioni significative. Tuttavia, da qualche mese circolano voci su una possibile nuova storia d’amore di Clio. In un viaggio estivo nelle Langhe la beauty influencer ha mostrato nei suoi Instagram Stories la presenza di un uomo misterioso, il cui volto non è stato mai rivelato. Nessuna delle parti ha né confermato né smentito questi rumors, preferendo mantenere la privacy.

Nel frattempo, i due genitori condividono la gestione delle figlie Grace Cloe, 9 anni, e Joy Claire, 6 anni, mantenendo un rapporto civile per il bene dei bambini. I fan continuano a monitorare ogni loro mossa, sperando in un eventuale ricongiungimento, ma finora le dichiarazioni ufficiali indicano una situazione di pace e rispetto reciproco.