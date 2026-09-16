Allerta meteo arancione per forti temporali, con sindaci che hanno deciso di chiudere le scuole.

Allerta meteo arancione in Liguria per la giornata di domani, giovedì 17 settembre 2026, tanto che diversi sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole. Ecco i comuni interessati.

Allerta meteo, scuole chiuse per maltempo

Il maltempo sta per colpire il Nord Ovest. Per la giornata di domani, sino alle ore 14.00, è stata diramata un’allerta arancione nel levante savonese, per via dell’avvicinamento di un’area depressionaria proveniente dall’Atlantico che ha attivato un flusso umido meridionale sul Mar Ligure.

Previsti dunque temporali di forte intensità, con diversi sindaci che hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Ecco i comuni interessati.

Scuole chiuse per allerta meteo nel levante savonese: la scelta dei sindaci

Da mezzanotte alle ore 06.00 di domani, 17 settembre 2026, è allerta gialla nel Levante Savonese, poi sino alle 14.00 sarà allerta arancione.

Molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole. Ecco per il momento quali sono le scuole che resteranno chiuse domani, ma se ne potrebbero aggiungere altre:

Albissola superiore – Attività didattiche sospese

– Attività didattiche sospese Albissola marina – Attività didattiche sospese

– Attività didattiche sospese Bereggi – Attività didattiche sospese

– Attività didattiche sospese Quiliano – Scuole aperte, biblioteca e impianti sportivi chiusi

– Scuole aperte, biblioteca e impianti sportivi chiusi Savona – Attività didattiche sospese

– Attività didattiche sospese Stella – Attività didattiche sospese

– Attività didattiche sospese Vado Ligure – Attività didattiche sospese.

Anche nella provincia di La Spezia diversi comuni terranno chiuse le scuole.