Dopo altre giornate di caldo, ecco che a Milano tutto sta per cambiare, con forti temporali previsti in serata che porteranno anche a un abbassamento delle temperature. Ecco le previsioni meteo aggiornate.

Previsioni meteo, torna il maltempo a Milano: forti temporali in arrivo

Dopo giorni di bel tempo e caldo, Milano e la Lombardia si stanno preparando a un repentino cambio del tempo e a un conseguente calo delle temperature.

Quella di quest’anno è stata l’estate più calda di sempre, con temperature elevate anche in questi giorni di settembre. A partire dalla serata di oggi, mercoledì 16 settembre, sono però previste piogge e soprattutto forti temporali sul capoluogo lombardo e su tutta la regione. Ma ecco le previsioni dettagliate.

Meteo a Milano: temporali in arrivo in serata

Fino al pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, il meteo resterà stabile a Milano per poi peggiorare in serata. Previste infatti piogge e temporali intensi, che interesseranno non solo il capoluogo lombardo ma anche il Nord Ovest on generale. Tempo instabile anche per la giornata di domani, giovedì 17 settembre, con un brusco calo delle temperature.

Già però a partire da fine settimana tornerà a splendere il sole su Milano e sulla Lombardia.