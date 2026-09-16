Guerra in Iran: la Camera vota per fermare le operazioni militari

La Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione per porre fine alla guerra in Iran, con un voto di 220-204. Scopri i dettagli e le implicazioni di questa decisione.

La Camera dei Rappresentanti ha votato per la terza volta per porre fine alla guerra in Iran, approvando una risoluzione che limita l’autorità del presidente Donald Trump di continuare le operazioni militari senza l’approvazione del Congresso. Il voto, avvenuto martedì, ha visto 220 voti a favore e 204 contro, con alcuni repubblicani che si sono uniti ai democratici per sostenere la risoluzione.

Questa decisione arriva in un momento critico, con le elezioni di metà mandato alle porte e un crescente dibattito sull’impatto economico e strategico del conflitto. La guerra, iniziata il 28 febbraio, ha già causato gravi danni economici e militari, con un costo stimato di $38 miliardi e una significativa riduzione delle scorte di munizioni degli Stati Uniti.

Il voto e le reazioni politiche

Il voto è stato simile a quelli precedenti, con alcuni repubblicani che hanno cambiato posizione. Il deputato Zach Nunn dell’Iowa ha spiegato la sua decisione di votare a favore della risoluzione, affermando che “con la finestra di negoziazione chiusa, le operazioni di combattimento sostenute ora richiedono l’autorizzazione del Congresso.” “Non sosterrò un’altra guerra senza fine,” ha dichiarato Nunn.

Il deputato repubblicano Brian Mast della Florida, presidente della Commissione per gli Affari Esteri della Camera, ha criticato la risoluzione, chiedendo quali risorse militari i democratici vorrebbero rimuovere dalla regione, dove l’Iran rappresenta ancora una minaccia. Mast ha sostenuto che Trump è contro le “guerre infinite” e che sta ponendo fine a decenni di ostilità con l’Iran. “Sono una minaccia continua e in corso per gli Stati Uniti,” ha affermato Mast. “Basta così.”

L’impatto economico e militare della guerra

Un rapporto del Congressional Budget Office (CBO) ha rivelato che la guerra ha già costato $38 miliardi e che i costi continuano ad aumentare. Il rapporto stima che il conflitto aumenterà l’inflazione di 0,5 punti percentuali nei primi tre mesi del 2027. Inoltre, il CBO ha rilevato che le scorte di missili difensivi degli Stati Uniti sono state così gravemente ridotte che potrebbero essere necessari cinque anni per ricostruirle, anche aumentando la produzione.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha respinto le segnalazioni di carenze di munizioni, affermando che gli Stati Uniti hanno “molte più munizioni di chiunque altro al mondo”. Tuttavia, il rapporto del CBO ha evidenziato che le carenze sarebbero “particolarmente problematiche” in un eventuale conflitto con la Cina, a causa della necessità di intercepire un gran numero di missili balistici e da crociera.

Le sfide politiche e le prossime mosse

Nonostante i voti della Camera, nessuna delle risoluzioni è arrivata alla scrivania del presidente, dove Trump quasi certamente le veterebbe. Il deputato democratico Seth Moulton ha criticato l’amministrazione, affermando che è tempo che il Congresso “ponga domande difficili, come la Costituzione ci dirige a fare, piuttosto che essere sottomessi a un’altra amministrazione bellicista.”

Con meno di 50 giorni alle elezioni di metà mandato, il conflitto in Iran sta giocando un ruolo significativo nelle campagne politiche. I legislatori stanno tornando a casa per fare campagna elettorale, mentre i democratici cercano di strappare il controllo del Congresso ai repubblicani. La guerra, iniziata con la promessa di Trump che sarebbe durata solo poche settimane, ha invece causato caos nella regione per quasi sette mesi.

Mentre il Congresso continua a cercare di limitare l’intervento militare, la guerra in Iran rimane un punto di contesa politico e un peso economico significativo per gli Stati Uniti.