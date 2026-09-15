Dimitri Hristov e Iris De Lorenzis: rumors e smentite

Dimitri Hristov e Iris De Lorenzis: rumors e smentite

Il mondo del gossip è sempre in fermento, soprattutto quando si tratta di personaggi noti come quelli di Temptation Island. Ultimamente, il nome di Dimitri Hristov il tentatore romano di origini bulgare, è tornato alla ribalta. Dopo aver partecipato all’ultima edizione del reality show al fianco di Soraya Sabetta Dimitri sembra non voler appendere al chiodo il suo ruolo di seduttore.

Le ultime indiscrezioni lo vedrebbero coinvolto in una nuova storia d’amore con Iris De Lorenzis ex fidanzata di Andrea Petraroli. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante vicenda.

Dimitri Hristov e Grazia Kendi: un incontro che non ha portato ai risultati sperati

Prima di Iris De Lorenzis, il nome di Dimitri Hristov era stato associato a quello di Grazia Kendi ex concorrente del grande fratello di Simona Ventura.

Grazia, fresca di rottura con Mattia Scuderi avrebbe incontrato Dimitri a Roma per un caffè e poi per una cena, alla quale avrebbe partecipato anche Ernesto Passaro amico di Grazia.

Secondo quanto raccontato da Deianira Marzano nella sua newsletter, Dimitri avrebbe mostrato ad alcuni amici le conversazioni avute con Grazia, chiedendo anche consigli su come muoversi.

Tuttavia, l’interesse sarebbe stato soprattutto da parte di Dimitri, mentre Grazia avrebbe fatto capire di essere interessata esclusivamente a un’amicizia.

Dimitri Hristov e Iris De Lorenzis: un interesse concreto?

Dopo la delusione con Grazia Kendi, Dimitri Hristov avrebbe puntato le sue attenzioni su Iris De Lorenzis. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni Dimitri avrebbe iniziato a corteggiare Iris dopo aver saputo che la ragazza sarebbe tornata segretamente single. A far pensare a un interesse concreto ci sarebbero alcuni like pubblici e, soprattutto, dei cuoricini inviati privatamente alle sue storie Instagram.

Dimitri ha deciso di fare chiarezza su Instagram, scrivendo: “Prima di mettere bocca e parlare di determinate cose, magari informatevi bene: divulgando certe notizie (tra l’altro non vere), potete mettere in difficoltà la vita privata delle persone. Mettere due like e commentare con ‘fuoco’ non significa necessariamente che ci sia un secondo fine. Un conto è se due persone non si conoscono e allora si può pensare male, ma dato che c’è un’amicizia e molta confidenza, prima di mettere in giro voci non vere la prossima volta informatevi meglio. Buona giornata a tutti.”

Iris e Andrea: una relazione in crisi?

L’indiscrezione sulla possibile relazione tra Dimitri e Iris è arrivata proprio mentre sulla relazione tra Iris e Andrea è calato un piccolo giallo. Dopo un percorso decisamente turbolento, i due avevano infatti scelto di lasciare insieme Temptation Island, con Andrea che aveva promesso di cambiare atteggiamento, smettendo di fare lo ‘sciocco’ con le altre ragazze e iniziando a dare a Iris le attenzioni che chiedeva.

Un mese dopo la fine del reality, Iris e Andrea si erano presentati ancora insieme davanti a Filippo Bisciglia raccontando di aver dato una nuova possibilità alla loro relazione e assicurando che Andrea stesse mantenendo le promesse fatte alla fidanzata. A rendere ancora più significativo quel momento era stato il regalo di Andrea: il suo primo anello a Iris. Oggi, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato.

Secondo alcune indiscrezioni, Iris non indosserebbe più da qualche tempo proprio quell’anello ricevuto da Andrea durante il programma. A questo si aggiungono alcuni messaggi pubblicati da Andrea, come ad esempio: “Da 0 a 10 quanto pensate me ne possa fregare?” una frase che molti hanno interpretato come una risposta alle voci e ai commenti circolati sul suo conto. Poco dopo ha pubblicato anche un selfie accompagnato da un’altra frase piuttosto eloquente: “Continuate pure… io me la rido”.

Temptation Island: un reality che continua a far parlare

Temptation Island continua a essere un reality che fa parlare di sé, anche dopo la fine delle registrazioni. Le vicende sentimentali dei suoi protagonisti, infatti, non si esauriscono con la fine del programma, ma continuano a tenere banco nel mondo del gossip.

Dimitri Hristov, in particolare, sembra non voler rinunciare al suo ruolo di tentatore, cercando sempre nuove avventure sentimentali. Dopo Soraya Sabetta e Grazia Kendi, ora sarebbe interessato a Iris De Lorenzis, ex fidanzata di Andrea Petraroli. Le ultime indiscrezioni, però, lasciano spazio a molte interpretazioni e, come sempre, solo il tempo ci dirà come andranno davvero le cose.