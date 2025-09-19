Lorenzo Battistello ricorda il suo Grande Fratello: la dura stoccata a Temptation Island

Tra nostalgia e realtà moderne: l'ex concorrente Lorenzo Battistello parla del Grande Fratello e Temptation Island.

Lorenzo Battistello, protagonista della prima edizione del Grande Fratello, torna a raccontare la sua esperienza nel reality che ha fatto storia. Tra aneddoti curiosi e ricordi dietro le quinte, l’ex concorrente non risparmia una stoccata a Temptation Island, il reality più chiacchierato e seguito del momento.

I ricordi di Lorenzo Battistello sulla prima edizione del Grande Fratello

Lorenzo Battistello, concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, ha ripercorso la sua esperienza fatta nel 2000. A 25 anni dal debutto del reality, andato in onda il 16 settembre con la conduzione di Daria Bignardi, l’ex gieffino ha ricordato a un’intervista per il Corriere del Veneto quanto quell’avventura abbia segnato la sua vita e la televisione italiana.

L’edizione pilota del GF, infatti, raggiunse ascolti straordinari, superando persino il Festival di Sanremo, e consolidando il format come uno dei programmi più seguiti dell’anno.

“Mi sembra di guardare un’altra epoca. Non c’erano gli smartphone e nemmeno i social. È passato un quarto di secolo ma sembra un’eternità. La finale del Grande Fratello del 2000 fu il primo programma a battere Sanremo, con 16 milioni di spettatori. Non esistevano strategie di marketing adatte a quella trasformazione. Ci mandavano a fare serate in discoteca, ma mancava un percorso strutturato. Era una forma di popolarità che nessuno aveva mai visto“.

Nell’intervista, Battistello ha ripercorso i legami instaurati con i compagni della prima edizione, soffermandosi in particolare sulla profonda amicizia nata con Pietro Taricone, ricordato come un punto di riferimento e una presenza speciale nella Casa. Tra gli altri concorrenti, come Cristina Plevani, Salvo Veneziano, Rocco Casalino e gli altri, Battistello ha descritto il gruppo come molto diverso tra loro, ma autentico e coeso.

“Quando fui eliminato, lui andò diverse volte in giardino, facendo il mio nome. Credo che fu il primo a sentire la mia mancanza. Probabilmente vedeva in me l’altro cervo del branco con cui scornarsi, ma con profondo rispetto. Non mi aspettavo da lui questo sentimento forte nei miei confronti e ho il rammarico di non aver coltivato questa relazione. Mi resta il desiderio di potergli mandare un abbraccio, ovunque si trovi adesso“.

Lorenzo Battistello ricorda il suo Grande Fratello: la dura stoccata a Temptation Island

L’ex concorrente ha poi espresso la sua opinione sui reality contemporanei, con un riferimento particolare a Temptation Island.

“Oggi, quando Temptation Island fa quattro milioni, viene considerato un grande successo: questo dà la misura di cosa rappresentammo allora“.

La sua riflessione su Temptation Island mette in luce come, a suo avviso, il mondo dei reality abbia cambiato direzione, puntando oggi più sul dramma e sulla spettacolarizzazione delle emozioni rispetto all’esperienza genuina dei concorrenti di allora.