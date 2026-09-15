La storia tra Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis si è conclusa dopo Temptation Island. Nello speciale …E Poi…E Poi i due hanno confermato la rottura, seguita da un acceso botta e risposta sui social.

Andrea e Iris si separano dopo Temptation Island: cosa è successo

I due avevano lasciato insieme il programma dopo un falò di confronto particolarmente intenso e, anche nell’appuntamento registrato un mese più tardi, sembravano aver ritrovato un equilibrio.

Durante il percorso nel villaggio Andrea aveva fatto discutere anche per la complicità nata con la single Sary, salvo poi riavvicinarsi alla fidanzata quando la distanza aveva iniziato a pesargli.

Fuori dal programma, però, i problemi precedenti alla partecipazione al reality sono tornati a emergere. Presentatasi da sola davanti a Bisciglia, Iris ha spiegato di non aver ritrovato la serenità sperata e di essersi sentita nuovamente poco considerata.

“Abbiamo litigato, poi ne abbiamo parlato anche con calma, è proprio quello il problema, diamo valore diverso alle cose”, ha raccontato. Secondo la ragazza, Andrea sarebbe stato spesso distante e lei avrebbe continuato a sentirsi sola all’interno della coppia.

Nel frattempo Iris aveva anche smesso di indossare l’anello ricevuto da Andrea nello speciale del “mese dopo”, alimentando le voci sulla loro separazione.

Andrea, invece, ha ammesso di essere ancora innamorato, ma ha raccontato di aver raggiunto il limite dopo una discussione nata quando Iris avrebbe controllato il suo telefono senza il suo consenso. A suo dire, negli ultimi mesi avrebbe cercato continuamente di rassicurarla e di andare incontro alle sue esigenze, fino alla decisione di non voler più proseguire un rapporto segnato dalla mancanza di fiducia.

Lo sfogo di Andrea sui social e la risposta di Iris

Le dichiarazioni rese da Iris nello speciale non sono state accolte bene da Andrea Petraroli, che al termine della puntata ha affidato a Instagram un lungo sfogo. L’ex protagonista di Temptation Island ha contestato soprattutto l’immagine di un compagno poco presente e disinteressato: “Ormai ho capito che, per giustificare la fine di un rapporto, bisogna distruggere la persona con cui hai mangiato, dormito, viaggiato e condiviso ore, giorni e anni della tua vita”, ha scritto. Andrea ha poi ripreso alcune frasi pronunciate dall’ex, tra cui “Mi sono sempre sentita sola”, “Lui è sempre al bar” e “Io ho bisogno di un uomo”, sostenendo invece di aver dimostrato il proprio affetto attraverso numerosi gesti quotidiani. Ha ricordato, ad esempio, le volte in cui rientrava con la cena o un gelato per lei, le lunghe giornate di lavoro per potersi permettere una vacanza insieme e i regali acquistati mentre faceva shopping. “Forse non sono l’uomo migliore del mondo, ma non sono mai stato un menefreghista!”, ha concluso.

La replica di Iris è arrivata poco dopo ed è stata decisamente più sintetica: pubblicando sui social la foto di due palline da tennis, ha scritto “Ecco le mie palle (rotte). Buonanotte”, facendo capire di non voler proseguire pubblicamente il confronto. Intorno alla ragazza sono circolate anche indiscrezioni su una possibile vicinanza con Dimitri, ex tentatore del programma, ma quest’ultimo ha negato qualsiasi relazione sentimentale parlando soltanto di amicizia.

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