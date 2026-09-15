Un grave schianto sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dell’uscita di Eboli, ha coinvolto un furgone nel pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Tremendo schianto di un furgone sulla Salerno-Reggio: soccorsi in codice rosso sull’A2

Grave incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna, poco prima dell’uscita di Eboli. Intorno alle 17, un furgone appartenente a un’azienda attiva nell’assistenza domiciliare e nella produzione e distribuzione di gas medicali è rimasto coinvolto in uno schianto le cui cause sono ancora da chiarire.

Nell’impatto il mezzo ha riportato danni molto pesanti, tanto da non poter più proseguire la marcia e rendere necessario l’intervento di un carro attrezzi.

Ad avere la peggio è stato il conducente, che ha riportato un grave trauma cranico commotivo. Le sue condizioni sono apparse subito serie.

Soccorsi e indagini sulla dinamica dell’incidente sulla Salerno-Reggio

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas, insieme ai sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 dell’Asl di Salerno.

A prestare le prime cure all’autista sono stati i volontari della Pubblica Assistenza VOPI, che hanno provveduto a stabilizzarlo e immobilizzarlo prima del trasferimento.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli, dove è arrivato in gravi condizioni. Restano intanto da ricostruire le circostanze che hanno portato allo schianto: le autorità hanno effettuato i rilievi, raccolto le prime testimonianze e stanno esaminando anche le immagini delle telecamere presenti lungo l’autostrada per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.