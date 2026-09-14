Un 15enne è stato rintracciato dai carabinieri dopo il furto di un’auto e un incidente tra Pieve del Grappa e Borso del Grappa, nel Trevigiano. La vettura era stata sottratta dal giardino di un’abitazione e poi abbandonata dopo lo schianto.

Auto rubata nel giardino di casa, poi ritrovata incidentata

Una notte movimentata tra Pieve del Grappa e Borso del Grappa, nel Trevigiano, ha visto protagonista un ragazzo di appena 15 anni.

Intorno alle 2.25 tra domenica 13 e lunedì 14 settembre, è arrivata al 112 la segnalazione del furto di una Fiat Grande Punto, portata via dal giardino di un’abitazione di via dell’Artigianato a Pieve del Grappa. Il proprietario si trovava al lavoro per il turno notturno e a dare l’allarme sarebbe stato il figlio.

Secondo quanto ricostruito, come riportato da Vicenza Today, chi ha sottratto il veicolo sarebbe entrato nell’abitazione per impossessarsi delle chiavi.

Un elemento decisivo per le ricerche è stato il localizzatore satellitare installato sull’auto, che ha consentito ai carabinieri della Stazione di Riese Pio X di individuare rapidamente la vettura. La Grande Punto è stata trovata poco dopo a Borso del Grappa, abbandonata dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Ruba un’auto dal giardino di una casa, poi l’incidente: fermato 15enne

Quando i militari sono arrivati sul posto, il presunto conducente si era già allontanato a piedi dalla zona dello schianto. Le ricerche sono però proseguite e poco dopo i carabinieri hanno rintracciato un 15enne straniero, già noto alle forze di polizia. Dalle indiscrezioni delle testate locali, al momento nei suoi confronti non risulterebbero adottati provvedimenti, mentre gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione tutte le fasi della vicenda.

Il proprietario dell’auto ha spiegato che il mezzo è rimasto gravemente danneggiato e ha ipotizzato che il ragazzo possa non aver agito da solo. Le indagini dovranno quindi chiarire anche questo aspetto, verificando l’eventuale presenza di altre persone coinvolte nel furto e nella successiva fuga.