Matrimonio Ilary Blasi: dettagli, ospiti e assenze della cerimonia a Villa Cimbrone

Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller in un matrimonio blindato a Ravello. Scopri chi c'era e chi ha scelto di non partecipare alla cerimonia.

Il 13 settembre 2026, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno detto sì in un matrimonio blindato a Ravello, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. La cerimonia, tenuta a Villa Cimbrone ha visto solo 70-80 invitati, tra cui pochissimi volti noti dello spettacolo.

La conduttrice, prossima a tornare al timone del Grande Fratello Vip ha scelto una cerimonia intima e riservata, lontana dai riflettori.

La lista degli invitati è stata rigorosamente selezionata, con solo due testimoni d’eccezione per la sposa: la sorella Melory Blasi e l’amica Giorgia Lillo Lori.

Silvia Toffanin, l’unica vip presente

Tra gli invitati, l’unica vip confermata è stata Silvia Toffanin amica storica di Ilary e conduttrice di Verissimo. Le due si conoscono da anni, avendo iniziato insieme come letterine nel programma Passaparola nel 2001.

La Toffanin ha espresso tutta la sua emozione per l’evento, augurando il meglio alla collega e amica.

La presenza di Silvia Toffanin non è stata una sorpresa, visto il legame stretto tra le due. Negli anni, la Toffanin ha più volte ospitato Ilary nel suo programma, parlando del suo amore con Bastian Muller e augurando tutto il meglio ai due innamorati.

Le assenze eccellenti

Tra le assenze più notevoli, quella di Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mediaset e compagno di Silvia Toffanin. Tuttavia, Berlusconi ha fatto recapitare un bellissimo mazzo di fiori con un biglietto di auguri agli sposi.

Non sono stati avvistati neanche altri volti noti dello spettacolo, come Gerry ScottiMichelle hunzikerSelvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Quest’ultima, opinionista del Grande Fratello Vip ha ricordato il matrimonio di Ilary Blasi durante un servizio al TG5.

Selvaggia Lucarelli e il commento ironico

Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip ha commentato con ironia il mancato invito al matrimonio. Sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Amici del Corriere, se Ilary mi avesse invitata al matrimonio alle 12:00 avrei già pubblicato il reportage nella mia newsletter e alle 12:15 avrei già messo il suo bouquet su Vinted. E alle 12:18 Michelle mi avrebbe già spalmato la panna della torta di nozze sulla faccia. Per questo prudentemente non mi ha invitata”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli fa riferimento ai rapporti non proprio idilliaci con Michelle Hunziker, iniziati otto anni fa quando la Lucarelli condusse un’inchiesta sulla onlus Doppia Difesa della Hunziker e di Giulia Bongiorno. Nonostante le dichiarazioni di Michelle a Verissimo nel 2024, le due non hanno trovato un punto d’incontro.

Un matrimonio blindato e riservato

La cerimonia è stata blindata, con pochissime foto e video trapelati. Tuttavia, un inviato del settimanale Oggi è riuscito a riprendere alcuni momenti, tra cui lo sposo che brinda per le strade di Ravello con parenti e amici dopo la firma dei documenti. Ilary Blasi ha scelto uno slip dress di Ermanno Scervino arricchito da lunghi guanti bianchi.

La conduttrice ha deciso di saltare la luna di miele per tornare al lavoro, con la nuova edizione del Grande Fratello Vip in programma dal 16 settembre in prima serata su Canale 5.