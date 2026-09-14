Terribile incidente stradale nella notte sull’A21 Torino-Piacenza, dove un tir ha travolto tre auto ferme per un lieve tamponamento.

Terribile incidente stradale sull’A21: tir travolge tre auto ferme

Gravissimo incidente stradale nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2026 sull’A21 Torino-Piacenza, per l’esattezza nel tratto compreso tra i caselli di Stradella e Castelsangiovanni.

Secondo quanto ricostruito sino a ora, tre auto erano ferme per un lieve tamponamento quando all’improvviso è sbucato un tir a velocità elevata e le ha travolte. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente sull’A21, tir travolge le auto ferme: un morto, una donna in fin di vita

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per un uomo di 48 anni che viveva a Valenza, in provincia di Alessandria, non c’è stato nulla da fare, è infatti morto sul colpo. Una donna di 61 anni è invece ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia. Ferita anche una terza persona, anche lei sembrerebbe in modo grave.

Il conducente del tir è invece rimasto illeso e ha rifiutato di essere portato in ospedale per accertamenti.