Il terribile e preoccupante evento ha destabilizzato la tranquillità della domenica pomeriggio nella zona turistica della città capitolina.

Una domenica pomeriggio decisamente movimentata quella che ha visto al centro cittadini e turisti nella zona di Ponte Milvio, una delle più famose della capitale dove si sono verificate scene surreali che hanno portato diverse persone ad avere paura ed a chiedere l’intervento della Polizia, scopriamo quindi cosa è accaduto.

Una donna senz’abiti con un coltello in mano, scatta la paura

La zona di Ponte Milvio nel primo pomeriggio di una domenica è sempre molto movimentata e ricca di cittadini e turisti che osservano il panorama e si godono gli ultimi scampoli di sole di questa estate 2026.

La tranquillità però è stata interrotta nella giornata di ieri, 13 settembre, da una donna di origine cubana che non aveva abiti addosso ed in mano un coltello.

Con l’arma bianca ha provato a minacciare diverse persone, tra queste un uomo che vista la situazione ha prontamente deciso di chiamare la Polizia.

Nel frattempo la donna si era barricata nell’androne di un palazzo in via Farnesina, i passanti l’hanno seguita con lo sguardo e hanno segnalato alle Forze dell’ordine dove potessero trovarla.

Battibecco con i poliziotti, fermata con il taser

Arrivati nell’androne del palazzo dove si era nascosta, ha minacciato anche gli agenti che avevano provato a tranquillizzarla, si trovava in uno stato di forte alterazione, senza ricorrere ad armi ma lei continuava a dare in escandescenze.

Ecco quindi la decisione di utilizzare il taser per fermarla. La scossa, come riporta LiberoQuotidiano, ha quindi reso inerme la donna, fortunatamente nessuno si è ferito nello scontro.

Per la 38enne è stato poi richiesto il trasporto all’ospedale San Filippo Neri dove sono stati effettuati accertamenti sul suo stato di salute.

Uno spiacevole episodio che fortunatamente in questo caso si è risolto nel migliore dei modi ma che testimonia come molto spesso il pericolo sia dietro l’angolo e non basta fare attenzione per accorgersene.