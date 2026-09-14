La conduttrice e l'imprenditore tedesco si sono sposati a Ravello ieri, domenica 13 settembre 2026.

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati. Un matrimonio blindatissimo a Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Pier Silvio Berlusconi, assente alla cerimonia, ha voluto però fare una sorpresa alla conduttrice.

Matrimonio Ilary Blasi e Bastian Muller: Silvia Toffanin unica Vip presente

Le indiscrezioni davano come il 13 settembre la data delle nozze tra Ilary Blasi e Bastian Muller, e così è stato.

La conduttrice e l’imprenditore tedesco si sono sposati a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, in un matrimonio blindatissimo. A Villa Cimbrone tanti familiari presenti e pochi amici, tra i vip solamente Silvia Toffanin che, come riportato dal Messaggero, ha detto: “Auguro a Ilary e Bastian il meglio.” Assente invece Pier Silvio Berlusconi, che però ha voluto far sentire la propria presenza.

Ecco come.

Matrimonio di Ilary Blasi: il gesto inaspettato di Pier Silvio Berlusconi

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati. Come detto l’unica vip avvistata è stata Silvia Toffanin, assente invece Pier Silvio Berlusconi, il quale però ha voluto comunque far sentire la propria presenza con un fascio di fiori gialli e bianchi, tra ortensie, rose e gipsofile preparato da Terrazza Fiorita.

Ad accompagnare il bouquet un messaggio firmato da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, scritto a mano: “Cari Ilary e Bastian tantissime congratulazioni e un abbraccio affettuoso per questo giorno indimenticabile.”