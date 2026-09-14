Una donna è stata aggredita e molestata da uno sconosciuto nel centro di Ceuta mentre passeggiava con il compagno. L’uomo, poi fermato dalla polizia, l’avrebbe afferrata per un braccio e avrebbe compiuto atti osceni davanti a lei.

Ceuta, allarme per l’aumento delle denunce di violenza sessuale

L’episodio si inserisce in un contesto particolarmente delicato per Ceuta, dove la tensione resta alta dopo il forte afflusso di migranti marocchini registrato alla fine di luglio.

Secondo quanto riportato da Tgcom24 sulla base dei dati della procura generale, dall’inizio della crisi migratoria sarebbero stati denunciati 23 casi di violenza sessuale, nove dei quali riguardanti minori tra i 14 e i 17 anni. In cinque episodi, sempre secondo i dati citati, si sarebbe trattato di stupro. Tra gli otto presunti responsabili già identificati figurano quattro cittadini marocchini, tre spagnoli e un belga.

Le vittime sono quasi tutte donne, con l’eccezione di un uomo appartenente alla comunità Lgbtq+, mentre tra i procedimenti registrati dalle autorità compare anche un caso di violenza di gruppo. La procuratrice capo di Ceuta, Silvia Rojas, ha descritto un quadro particolarmente grave: “La situazione è preoccupante, si verifica quasi una violenza sessuale al giorno“.

Secondo Rojas, il sistema giudiziario della città autonoma sarebbe sottoposto a una pressione crescente e una delle misure necessarie per alleggerirlo sarebbe il trasferimento dei minori verso la Spagna continentale.

Donna molestata in strada a Ceuta: l’aggressore immobilizzato sul marciapiede

Una donna è stata aggredita e molestata da uno sconosciuto mentre passeggiava con il compagno nel centro di Ceuta, exclave spagnola in territorio marocchino. L’episodio, raccontato dal quotidiano locale El Faro de Ceuta, è avvenuto intorno alle 22.30 di sabato, in una zona frequentata per la vita notturna. La vittima procedeva a pochi metri dal fidanzato quando sarebbe stata avvicinata da un uomo in evidente stato di alterazione, che parlava alternando spagnolo e arabo. “Vieni qui“, le avrebbe detto, insistendo poi: “Vieni qui, amore, vieni qui, amore“.

La donna ha cercato di ignorarlo e continuare il proprio cammino, ma l’uomo l’avrebbe afferrata per un braccio, abbassandosi successivamente i pantaloni e compiendo atti osceni mentre la tratteneva. A intervenire è stato il compagno, che si è scagliato contro l’aggressore ricevendo un colpo al petto. La donna ha quindi chiamato le forze dell’ordine, mentre il fidanzato si è messo sulle tracce dell’uomo in fuga.

Durante quei momenti concitati, il presunto molestatore sarebbe tornato nuovamente davanti alla vittima, abbassandosi ancora una volta i pantaloni. Poco dopo è stato immobilizzato su un marciapiede grazie anche all’intervento di un agente della polizia locale fuori servizio, che lo ha trattenuto fino all’arrivo delle pattuglie. L’uomo è stato fermato, mentre la coppia ha fornito la propria versione agli investigatori ed è stata sottoposta ad accertamenti medico-legali.