Ospite della trasmissione "Accordi&Disaccordi" sul Nove, il comico e conduttore si è scagliato contro FN.

Enzo Iacchetti è stato ospite della trasmissione “Accordi&Disaccordi” sul Nove, dove si è espresso duramente contro Roberto Vannacci e il suo partito Futuro Nazionale. L’ex generale ha subito replicato.

Enzo Iacchetti contro Vannacci: “Mi vergogno per lui”

Enzo Iacchetti è stato ospite del programma “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove, con Luca Sommi che gli ha chiesto un parere sul programma di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Ecco come ha riposto il comico e conduttore: “Il programma di Roberto Vannacci? Mi vergogno per lui e ti spiego perché. Forse la gente che approda in questi sondaggi che lo danno per super favorito si sono dimenticati del nazismo, si è dimenticata la mancanza dei diritti, si è dimenticato che i fascisti hanno portato a Hitler centinaia di migliaia di ebrei per bruciarli nei forni crematori.

Quelli che vanno a votare questo signore dovrebbero rispolverare un libro di storia per capire che cosa è successo negli anni Trenta e Quaranta. Mi fa schifo pensare di avere ancora da combattere ancora con queste ideologie. Quando leggo queste cose rabbrividisco. È ovvio che la Meloni che lo acchiapperà, ma anche noi che continuiamo a parlarne gli facciamo una gran propaganda.

Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di cinquant’anni e noi una persona così non la vogliamo in politica. Siamo già tornati indietro, basta”.

Roberto Vannacci replica a Enzo Iacchetti

Sui social Roberto Vannacci ha deciso di replicare alle parole di Enzo Iacchetti: “Iacchetti, un comico che non fa ridere, se la prende con Futuro Nazionale. Fantastico! Dalla settimana prossima superiamo il 10%! Al prossima puntata minaccerà di prendere a pugni gli elettori futuristi.”