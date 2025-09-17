Carta Bianca, Enzo Iacchetti è furioso: Berlinguer ferma tutto

Violento scontro in diretta tra il volto storico di "Striscia La Notizia" e Eyal Mizrahi: ecco cosa è successo.

A “È sempre Carta Bianca“, programma su Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, c’era ospite il noto attore e conduttore Enzo Iacchetti. Nello spazio dedicato al massacro che Israele sta compiendo a Gaza, lo storico volto di “Striscia La Notizia” è intervenuto, denunciando il fatto con parole cariche di indignazione e facendo anche riferimento a ciò che diversi esperti internazionali hanno già sentenziato, e cioè che quello che Israele sta compiendo è un genocidio.

Dopo le parole di Iacchetti, subito è arrivata la riposta di Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, e da lì i toni si sono accesi.

Dopo le parole di Enzo Iacchetti sul genocidio a Gaza, il presidente della Federazione Amici di Israele, Eyal Mizrahi, ha accusato il conduttore di non avere cognizione di causa, negando addirittura i numeri del massacro e scatenando così l’ira di Iacchetti, il quale ha anche minacciato di abbandonare lo studio di “È sempre Carta Bianca”. Questo scontro, sottolineiamo, è avvenuto lo stesso giorno nel quale una commissione d’inchiesta dell’Onu ha parlato apertamene di genocidio a Gaza, come detto appunto dallo stesso Iacchetti. Ma non è finita qui, Mizhari ha definito Enzo Iacchetti un “fascista”, scatenando ancora di più la sua rabbia: “cosa hai detto str****? vengo lì e ti prendo a pugni.”