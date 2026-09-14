Schlein a Reggio Emilia: 'Il Pd è pronto per guidare l'Italia'

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico ha ribadito la sua disponibilità a guidare l’alleanza progressista alle prossime elezioni politiche. Durante la Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, Schlein ha lanciato un messaggio chiaro: il Pd è pronto a sfidare il centrodestra e a guidare il Paese.

La leader dem ha criticato il Governo meloni, definendolo inutilmente lungo e incapace di cogliere le occasioni storiche.

Schlein ha sottolineato che il Pd è il perno imprescindibile per l’alternativa al centrodestra e che l’alleanza progressista è pronta a governare insieme e bene.

Schlein: ‘Noi siamo pronti per le elezioni’

Dal palco di Reggio Emilia, Schlein ha dichiarato: ‘Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento ci porterà al voto. È Meloni che deve dirci quando ci porterà al voto’.

La segretaria del Pd ha ribadito la sua disponibilità a guidare l’Italia, sottolineando l’importanza di un programma condiviso e di una visione comune per il futuro del Paese.

Schlein ha anche criticato la legge elettorale, definendola l’unica priorità di Giorgia Meloni, e ha annunciato l’intenzione di abolire la legge Bossi-Fini sul tema dei migranti.

La leader dem ha ribadito il sostegno all’Ucraina, definendo l’invasione russa un’iniquità e chiedendo all’Europa di prendere una posizione univoca.

L’alleanza progressista e il programma condiviso

Schlein ha rilanciato l’importanza dell’alleanza progressista, sottolineando che il Pd è pronto a governare solo vincendo le elezioni con questa alleanza. La segretaria del Pd ha anche annunciato che il programma comune sarà pronto presto, con l’obiettivo di offrire al Paese una visione del presente e del futuro.

Durante la sua visita in Puglia, Schlein ha affrontato temi cruciali come la sanità, la scuola pubblica, il lavoro e le politiche industriali. Ha anche parlato della complessa vertenza dell’ex Ilva di Taranto, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni concrete per le emergenze economiche e sociali del Paese.

Schlein: ‘Batteremo queste destre nazionaliste’

Schlein ha concluso il suo intervento a Reggio Emilia con un messaggio di speranza e di impegno: ‘Batteremo queste destre nazionaliste, ma non rincorrendole sul loro terreno, le batteremo col coraggio di essere alternativi, proponendo una visione altra e alta, basata su libertà e uguaglianza’.

La campagna elettorale è entrata nel vivo, e Schlein ha ribadito la sua disponibilità a guidare l’alleanza progressista verso la vittoria. La segretaria del Pd ha anche annunciato che il Pd non ha paura del voto e che è pronto a vincere le primarie, se necessario.