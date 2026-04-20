Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 20 aprile lungo la superstrada del Liri, in Abruzzo. Un tir è uscito di strada precipitando da un ponte nei pressi di Civitella Roveto, con esito purtroppo fatale per il conducente. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Drammatico incidente sulla superstrada del Liri: circolazione in tilt

Dopo l’incidente, l’area è stata immediatamente raggiunta dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dai sanitari del 118, intervenuti anche con un elicottero per le operazioni di emergenza. Le squadre hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, che al momento resta ancora ignota.

La superstrada è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione del confine con il Lazio, nel tratto compreso tra il km 16.800 e lo svincolo di Civitella Roveto. L’Anas ha disposto la deviazione dei veicoli sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Canistro (km 12.700) e quello di Civitella Roveto (km 17.500), causando inevitabili rallentamenti.

Le operazioni di ripristino della normale circolazione sono tuttora in corso.

Tir precipita nel vuoto, morto l’autista: paura sul ponte della statale 690

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, lungo la strada statale 690 Avezzano–Sora, si è verificato un grave incidente nei pressi dello svincolo per Civitella Roveto, in provincia dell’Aquila. Come riportato da Marsicalive, un autoarticolato, per ragioni ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo mentre viaggiava in direzione Avezzano, sfondando le barriere di protezione e uscendo dalla carreggiata. Il mezzo è precipitato dal ponte compiendo un volo di diversi metri e impattando violentemente nell’area sottostante.

Alla guida si sarebbe trovato un uomo di 67 anni, originario della provincia di Roma, impegnato in un tragitto da Sora verso Avezzano. L’impatto è stato fatale e il conducente è deceduto sul colpo. La scena è stata accompagnata da un forte boato, percepito chiaramente da residenti e persone presenti nelle vicinanze, che hanno subito allertato i soccorsi. Anche la struttura del ponte ha riportato danni importanti, pur senza cedere o crollare.