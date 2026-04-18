Un violento incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane motociclista nel Vicentino. Lo scontro tra una moto e un’auto si è rivelato fatale, trasformando un normale pomeriggio in una tragedia.

Incidente fatale lungo via dell’Industria a Sovizzo

L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell’incidente sono confluite diverse squadre di emergenza: ambulanze del 118, pattuglie della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Valdagno, impegnati nella gestione della viabilità.

L’intera arteria è stata chiusa per consentire i rilievi, proseguiti per ore. La procura è stata informata e ha disposto il sequestro dei mezzi, mentre si prepara ad aprire un fascicolo per omicidio stradale. Non si esclude l’esecuzione dell’autopsia e il giovane conducente dell’auto, rimasto illeso ma sotto choc, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per consentire gli accertamenti necessari.

Gli inquirenti stanno inoltre valutando l’eventuale incarico a un consulente tecnico per ricostruire la dinamica, inclusa la velocità dei veicoli coinvolti.

Tremendo incidente in moto contro un’auto: Lorenzo non ce l’ha fatta, morto a 24 anni

Come riportato dal Giornale di Vicenza, nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile, poco dopo le 18, si è verificato un drammatico incidente stradale a Creazzo, nei pressi del confine con Sovizzo.

Lorenzo Spoladore, 24 anni, residente a Montecchio Maggiore, stava percorrendo in moto via dell’Industria in direzione della rotatoria con via dell’Artigianato quando, per circostanze ancora da chiarire, si è verificato un violento impatto con un’automobile nei pressi del distributore Vega. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale delle Terre del Retrone, resta incerta la dinamica: non è chiaro se la vettura stesse uscendo dall’area di servizio o compiendo una manovra, ma lo scontro è stato frontale e di estrema violenza.

L’urto ha distrutto la moto e provocato gravi danni alla parte anteriore dell’auto. Il giovane motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando ferite risultate subito fatali. I sanitari del Suem 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato sul posto. A pochi metri dalla scena si sarebbe trovato anche un amico della vittima, che viaggiava su un’altra moto e avrebbe assistito impotente all’impatto.