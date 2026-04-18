Nadia Farès è morta a 57 anni: l’attrice francese era in coma dopo un inc...

Nadia Farès è morta a 57 anni: l’attrice francese era in coma dopo un inc...

La morte improvvisa dell’attrice francese Nadia Farès ha scosso il mondo del cinema europeo. L’artista è scomparsa a 57 anni dopo un drammatico incidente avvenuto in una piscina a Parigi, dove era stata trovata priva di sensi e poi ricoverata in coma. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È morta l’amata attrice de I Fiumi di Porpora: la sua carriera

Nata nel 1968 a Marrakech e cresciuta a Nizza, Nadia Farès si era poi trasferita a Parigi per dedicarsi alla carriera artistica. Aveva iniziato nel cinema negli anni ’90 lavorando con registi come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin, e in Italia era nota per il film Poliziotti (1995) di Giulio Base, accanto a Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart.

Il successo internazionale era arrivato nel 2000-2001 con I fiumi di Porpora di Mathieu Kassovitz, al fianco di Jean Reno e Vincent Cassel. Più recentemente era apparsa anche nella serie Netflix Marseille (2016) con Gérard Depardieu e Benoît Magimel, oltre al film Toujours Possible di Jacques Ouaniche con Amanda Lear.

In un’intervista rilasciata a gennaio aveva raccontato nuovi progetti professionali, spiegando: “Grazie al duro lavoro, all’introspezione e alla pura determinazione ho trovato una squadra fantastica: stiamo lavorando insieme a una commedia d’azione con Tf1 Studios”.

Nella stessa occasione aveva parlato anche delle sue condizioni di salute: “In quattro anni ho subito tre interventi al cuore” e “nel 2007 a un ‘intervento chirurgico al cervello a causa di un aneurisma piuttosto grande: una bomba a orologeria che doveva essere trattata con urgenza”. Nonostante tutto, aveva mantenuto uno stile di vita attivo, affermando di nuotare “quattro volte a settimana”.

È morta l’amata attrice de I Fiumi di Porpora: era in coma dopo un incidente in piscina

L’attrice e modella francese Nadia Farès, 57 anni, è morta il 17 aprile dopo essere rimasta in coma per circa una settimana. L’artista era stata trovata priva di sensi lo scorso 11 aprile all’interno della piscina di un complesso sportivo nel nono arrondissement di Parigi, in un club privato di Rue Blanche. Mentre nuotava, avrebbe improvvisamente perso conoscenza, finendo sul fondo della vasca. Un altro bagnante l’avrebbe riportata in superficie già incosciente, consentendo l’intervento immediato dei soccorsi: prima i vigili del fuoco, poi il trasporto d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove è stata ricoverata in coma farmacologico dopo la stabilizzazione.

La procura parigina ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto, analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro sportivo, pur precisando che al momento non emergono elementi di natura penale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalle figlie Cylia e Shana Chasman Fares, che hanno dichiarato: “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso”.