Un nuovo, drammatico aggiornamento riaccende il dolore per il grave incidente avvenuto il 17 aprile nella galleria Fiego, lungo la statale 107 a San Fili, già costato la vita a due persone e segnato da una lunga catena di feriti. Il bilancio, purtroppo, continua a peggiorare nelle ore successive allo scontro, trasformando la vicenda in una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità.

Tragico incidente sulla SS107: due giovani morti nell’impatto fatale

Il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 17 aprile nella galleria Fiego, nel comune di San Fili, lungo la strada statale 107, si fa ancora più pesante. Il violento impatto, che aveva già provocato la morte di due persone, ha lasciato un segno profondo in tutta la provincia.

A perdere la vita sul colpo erano stati il 19enne Luca Oliva e il 46enne Mariano Moretti, entrambi originari di Marano Marchesato, mentre altre persone erano rimaste ferite in modo serio e immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Tra i feriti più gravi vi era una giovane donna in stato di gravidanza avanzata, trasportata d’urgenza in ospedale subito dopo lo schianto.

Le sue condizioni avevano reso necessario un intervento immediato: i medici, nel tentativo di salvare la bambina che portava in grembo, avevano eseguito un cesareo d’urgenza poche ore dopo il ricovero.

Tragico incidente sulla SS107: si aggrava il bilancio, morta la neonata dopo il cesareo d’urgenza

Come riportato da LaCNews24, la piccola sarebbe venuta alla luce in condizioni disperate, riportando gravi fratture craniche a causa della violenza dell’impatto. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Annunziata di Cosenza, è stata assistita senza sosta dai medici che hanno provato fino all’ultimo a salvarle la vita. Purtroppo, nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 15, il suo cuore ha smesso di battere, aggravando ulteriormente una tragedia già devastante.

Anche i genitori, Marco e Ilenia, quest’ultima originaria di Amantea, restano ricoverati per le ferite e i traumi riportati nell’incidente. La notizia della morte della neonata ha scosso profondamente l’intera comunità della cittadina tirrenica e non solo: amici, parenti e concittadini si stanno stringendo attorno alla famiglia in un momento di dolore indescrivibile, segnato da una perdita che ha lasciato tutti senza parole.