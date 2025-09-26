Weekend a Verissimo con Silvia Toffanin: ospiti, emozioni e curiosità da non perdere sabato 27 e domenica 28 settembre.

Il weekend di Verissimo si preannuncia imperdibile! Silvia Toffanin accoglierà in studio ospiti d’eccezione, pronti a raccontarsi tra emozioni, curiosità e aneddoti inediti. Sabato 27 e domenica 28 settembre, i telespettatori potranno scoprire storie coinvolgenti, aggiornamenti dal mondo dello spettacolo e momenti esclusivi che promettono di rendere il fine settimana ancora più speciale. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti e le sorprese che ci aspettano in questa nuova puntata.

Verissimo: un weekend ricco di ospiti e storie emozionanti

Il tradizionale appuntamento con Verissimo continua anche questo fine settimana. Silvia Toffanin vi aspetta su Canale 5 sabato 27 e domenica 28 settembre a partire dalle 16:30 per due pomeriggi all’insegna di interviste esclusive e momenti di intrattenimento.

Tra i protagonisti di sabato ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, i conduttori della nuova edizione di Tú sí que vales, in partenza proprio in prima serata sabato 27.

La puntata proseguirà con la coppia Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, che racconteranno la gioia delle loro nozze celebrate dopo 28 anni d’amore, e con un ritratto approfondito della carriera di Maria Giovanna Elmi, tra ricordi professionali e curiosità sulla vita privata.

Domenica a Verissimo: sport, spettacolo e testimonianze toccanti

La puntata di domenica 28 settembre si aprirà con Mattia Furlani, giovane atleta medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo, che racconterà la sua impresa e il ruolo della famiglia nel suo percorso. Subito dopo tornerà in studio Katia Ricciarelli per affrontare le polemiche nate dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo.

Spazio anche alle coppie più chiacchierate del momento: Sonia e Alessio, protagonisti di Temptation Island, racconteranno come è evoluta la loro relazione dopo il reality. In seguito, Iva Zanicchi parlerà della sua lunga carriera musicale, mentre Floriana Secondi anticiperà il suo ruolo di esperta nel prossimo Grande Fratello.

A chiudere la puntata, una storia drammatica: Lavinia Limido racconterà la violenza subita dall’ex marito, episodio culminato con la morte del padre, intervenuto per difenderla.