Dai momenti duri e carichi di dolore all’annuncio di un nuovo amore. Un’intervista colma di emozioni quella rilasciata da Soleil Sorge a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Nel corso della quale l’ex concorrente del Gf Vip ha rivelato di aver temuto di cadere in depressione dopo aver perso la madre.

Rievocando quello che è stato uno dei momenti più difficili della sua vita, per poi confidare che oggi sta vivendo un periodo di serenità grazie ad un nuovo amore.

Soleil Sorge a Verissimo: il dolore e il nuovo amore. Le confessioni a Silvia Toffanin

Lo showgirl si è soffermata sul momento più buio, vissuto pochi mesi fa: quello relativo alla scomparsa della madre Wendy, scomparsa a 59 anni il 15 giugno 2025. La donna ha lottato a lungo contro un tumore diagnosticatole nel 2007 ma poi ricomparso nel 2012 ed ancora nel 2022. Nel 2023 Soleil Sorge aveva parlato proprio insieme alla madre, nel salotto di Silvia Toffanin, della malattia: una dura lotta contro il tumore al seno.

Quando Wendy è venuta a mancare si trovava negli Stati Uniti e l’ex gieffina non era con lei e non ha fatto in tempo a raggiungerla. Rivelando che l’ultimo dolce ricordo che ha con lei è uno speciale saluto al termine di un viaggio che hanno fatto insieme. Dopo la morte della madre Soleil ha affrontato un periodo complesso: “Ho avuto paura di cadere in depressione – parlando di un momento del 2024 nel quale anche il nonno stava male – ma questa persona mi ha aiutato molto a superare la morte di mia madre”.

Confidando: “Nella mia vita oggi c’è qualcuno che mi ama. Sono felice e credo che questo mi abbia aiutato molto, anche questa persona è stata fondamentale. Sono in un momento molto sereno della mia vita. L’ultima volta ti ho detto che sarei tornata da te con un anello al dito ma

al momento ancora non c’è”.