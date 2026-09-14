Previsioni di Trump sui prezzi del petrolio: cosa aspettarsi dalla fine della guerra con l'Iran

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran continua a influenzare significativamente i prezzi dell’energia a livello globale, con ripercussioni dirette sulle tasche degli americani. donald trump, attraverso il suo social network Truth, ha recentemente espresso la sua previsione riguardo a un imminente crollo dei prezzi del petrolio, legato alla fine del conflitto militare.

Secondo Trump, la responsabilità degli attuali aumenti dei prezzi in America ricade sull’amministrazione Biden.

Il prezzo del petrolio, sebbene temporaneamente elevato, è destinato a scendere drasticamente non appena il conflitto con l’Iran giungerà al termine.

L’impatto economico del conflitto con l’Iran

Dall’inizio della guerra con l’Iran, i consumatori americani hanno dovuto affrontare un aumento significativo delle spese energetiche. Secondo uno studio della Watson School della Brown University, gli americani hanno speso 100,9 miliardi di dollari in più per benzina e diesel rispetto a prima del conflitto.

Questo aumento equivale a una media di 770 dollari per famiglia.

Tom Kloza, consulente energetico capo di Gulf Oil, ha commentato che ci stiamo avvicinando a un periodo in cui i prezzi della benzina e del diesel raggiungeranno i massimi storici, contribuendo a un’impennata dell’inflazione. I prezzi attuali della benzina hanno superato i 4,15 dollari al gallone mentre il diesel ha raggiunto un record di 5,90 dollari al gallone.

Prezzi record e previsioni future

Secondo l’American Automobile Association (AAA), i prezzi del diesel in California hanno raggiunto un livello record di 7,83 dollari al gallone un aumento significativo rispetto ai 5,14 dollari al gallone dello stesso periodo del 2025. La situazione è aggravata dalla mancanza di raffinerie sufficienti per trasformare il petrolio greggio in combustibili essenziali.

Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le sue previsioni sul prezzo del petrolio Brent, portandolo a 85 dollari al barile per dicembre. La banca prevede che la produzione petrolifera in Medio Oriente si riprenderà solo gradualmente, con possibili ripercussioni sui prezzi del greggio.

Le dichiarazioni di Donald Trump

Donald Trump ha criticato l’amministrazione Biden per gli attuali prezzi dell’energia, promettendo una riduzione durante la sua campagna presidenziale. Attraverso il suo social network Truth, Trump ha dichiarato che i prezzi del petrolio crolleranno non appena la guerra contro l’Iran sarà vinta.

Secondo Trump, gli aumenti dei prezzi in tutta l’America sono stati causati dall’amministrazione Biden, non dalla sua. Ha sottolineato che, fatta eccezione per il petrolio, i prezzi stanno scendendo drasticamente e che il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l’Iran.

Le previsioni di Trump riflettono una visione ottimistica riguardo alla fine del conflitto e al conseguente impatto sui prezzi dell’energia. Tuttavia, gli esperti avvertono che la situazione potrebbe essere più complessa e che i prezzi potrebbero rimanere elevati per un periodo prolungato.