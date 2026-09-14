Studente di 18 anni investito da un bus dopo la scuola a Casatenovo: è gravissimo e ricoverato in terapia intensiva.

Grave incidente a Casatenovo, dove uno studente di 18 anni è stato investito da un autobus di linea poco dopo l’uscita da scuola, al termine del primo giorno di lezioni. Le sue condizioni sono gravissime.

Primo giorno di scuola, studente investito da un autobus: è gravissimo

Grave incidente nel primo pomeriggio di lunedì 14 settembre a Casatenovo, in provincia di Lecco, dove uno studente di 18 anni è stato investito da un autobus di linea poco dopo essere uscito dall’Istituto Fumagalli.

Il giovane aveva appena terminato il primo giorno di lezioni dopo la pausa estiva e si trovava in via Giovenzana.

L’allarme al 112 è scattato intorno alle 13.30 e la Soreu dei Laghi ha inviato sul posto ambulanze e automedica, mentre da Milano è decollato anche l’elisoccorso. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito molto serie, soprattutto a causa di una profonda ferita a una gamba e degli altri traumi riportati nell’impatto.

Dopo essere stato stabilizzato e sottoposto alle prime cure, il diciottenne è stato trasferito verso l’elicottero, atterrato nel piazzale del mercato di via Casati, e quindi trasportato al San Gerardo di Monza. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe avuto bisogno anche di trasfusioni ed è stato successivamente ricoverato in terapia intensiva.

Studente investito da un autobus dopo scuola: al vaglio le testimonianze

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale, incaricata di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Una prima versione, come riportato dall’Ansa, sostiene che il giovane avrebbe cercato di raggiungere il pullman che stava ripartendo, correndo lungo via Giovenzana. In prossimità della curva sarebbe però scivolato, finendo nella traiettoria del mezzo già in movimento. La dinamica, tuttavia, non è ancora stata accertata.

Per permettere i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della zona sono state chiuse al traffico via Manzoni e via Giovenzana, con conseguenti deviazioni nel centro di Casatenovo proprio nell’orario di uscita dalle scuole.