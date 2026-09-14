Francesco Pagni, sub 47enne, perde la vita in un'immersione ad Alghero

Un subacqueo esperto di 47 anni, Francesco Pagni, ha perso la vita ad Alghero durante una ricognizione per il Campionato nazionale di pesca in apnea in programma il 18 e 19 settembre.

Una tragedia ha colpito il mondo della pesca in apnea ad Alghero. Nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, Francesco Pagni, un subacqueo esperto di 47 anni originario di Sarzana (La Spezia), ha perso la vita durante un’immersione nella rada di Alghero. Il suo corpo è stato recuperato e trasportato al porto, dove gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La ricognizione per il Campionato nazionale di pesca in apnea

Pagni era impegnato in una ricognizione dei campi di gara del Campionato nazionale di pesca in apnea in programma il 18 e 19 settembre ad Alghero. Questa attività, fondamentale per gli organizzatori e gli atleti, serve a studiare i fondali e le caratteristiche delle zone dove si svolgeranno le competizioni.

Purtroppo, durante questa operazione qualcosa è andato storto, causando la morte del subacqueo.

Le indagini in corso

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Il corpo di Pagni è stato trasportato all’Istituto di medicina legale del complesso sanitario di Rizzeddu a Sassari per l’esame autoptico. Le autorità stanno conducendo le necessarie indagini per capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Un esperto dei fondali

Francesco Pagni era un appassionato di apnea e un grande esperto dei fondali marini. La sua esperienza e competenza lo rendevano una figura importante nel mondo della pesca in apnea. La sua morte ha colpito profondamente la comunità subacquea, soprattutto alla vigilia di un evento nazionale che avrebbe dovuto richiamare decine di atleti da tutta Italia.

Il Campionato nazionale di pesca in apnea, organizzato dal GS Corallo Sub, era atteso con grande interesse. La tragedia di oggi ha gettato un’ombra su questa manifestazione, che ora dovrà affrontare non solo la sfida sportiva, ma anche il dolore per la perdita di un collega e amico.

La comunità subacquea e gli organizzatori del campionato esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Francesco Pagni, un uomo che ha dedicato la sua vita alla passione per il mare e per l’apnea.