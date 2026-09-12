Aggressione in tribunale: militare condannato per lesioni colpisce la ex

Un militare dell'Esercito, Agostino Di Novo, ha aggredito la sua ex compagna in tribunale subito dopo una condanna per lesioni. L'episodio è avvenuto questa mattina.

Un dramma si è consumato questa mattina in un’aula di tribunale, dove un militare dell’Esercito, Agostino Di Novo, ha aggredito la sua ex compagna subito dopo la lettura della sentenza che lo condannava a 6 mesi di reclusione con pena sospesa per lesioni.

L’uomo, di 40 anni ha reagito violentemente al dispositivo di condanna, scagliandosi contro la donna, di 35 anni che si trovava seduta accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa.

Di Novo ha colpito ripetutamente la ex compagna con un oggetto appuntito causando un grave episodio di violenza all’interno dell’aula.

L’intervento decisivo di carabiniere e poliziotto

La situazione è stata prontamente gestita da un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testi di un altro processo. Grazie al loro intervento, Di Novo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato.

L’uomo è ora in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip fissata per questa mattina.

Le accuse e le indagini del pubblico ministero

Il pubblico ministero Giorgio Milillo sta procedendo con l’ipotesi di reato di tentato omicidio una grave accusa che aggiunge un ulteriore strato di complessità al caso. Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto dell’accaduto e determinare le responsabilità penali del militare.

L’episodio ha suscitato grande scalpore e preoccupazione, evidenziando ancora una volta la necessità di misure di sicurezza adeguate all’interno dei tribunali per prevenire simili episodi di violenza. La vicenda è sotto stretta osservazione delle autorità competenti, che stanno valutando ogni dettaglio per garantire giustizia e protezione per tutte le parti coinvolte.