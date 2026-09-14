Cinese di 60 anni deceduto in azienda di via Enrico Fermi: le indagini

Un uomo di 60 anni è stato trovato privo di vita questa mattina in una cella frigorifera industriale a Guidonia Montecelio. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Un tragico evento si è verificato questa mattina a Guidonia Montecelio, dove un uomo di 60 anni è stato trovato senza vita all’interno di una cella frigorifera industriale. Il decesso è avvenuto intorno alle 9.30 nella sede della Trading Hu S.r.l. un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari situata al civico 4 di via Enrico Fermi a Setteville.

Le prime indagini hanno coinvolto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e i militari del Nucleo Investigativo di Frascati che hanno effettuato i rilievi sul posto. Sono intervenuti anche il medico legale e gli ispettori del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl Roma 5.

Le prime ipotesi sulle cause del decesso

Dall’ispezione medico-legale iniziale il corpo della vittima non presenterebbe lesioni da morte violenta.

Al momento, non si esclude l’ipotesi di un malore probabilmente dovuto a uno sbalzo termico. La vittima, un uomo di origine cinese, lavorava come guardiano nell’azienda e viveva all’interno della struttura.

L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata e le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di turno della Procura di Tivoli che ha disposto l’autopsia.

Al vaglio anche i filmati delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’azienda.

Le indagini in corso

Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto per comprendere le cause del decesso. La Trading Hu S.r.l. è un’azienda ben nota nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, e la cella frigorifera industriale è un ambiente ad alto rischio per eventuali sbalzi termici.

La comunità locale è rimasta scioccata dalla notizia, e le autorità stanno lavorando senza sosta per fare chiarezza. La vittima era una figura conosciuta nell’azienda, e il suo decesso ha lasciato un segno profondo tra i colleghi e i residenti della zona.

Le indagini sono ancora in corso, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore. La Procura di Tivoli ha assicurato che ogni aspetto del caso sarà esaminato con la massima attenzione per garantire giustizia alla vittima e alla sua famiglia.