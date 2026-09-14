Meteo Italia: da bel tempo a perturbazioni, ecco cosa aspettarsi

L'Italia si prepara a una settimana meteo contrastata: sole e caldo moderato lasceranno spazio a piogge e temporali, con l'attenzione rivolta a un possibile Medicane nel basso Mediterraneo.

L’Italia si appresta a vivere una settimana meteo a due facce. Dopo giorni di sole e temperature miti, il maltempo farà il suo ingresso, segnando l’inizio di un autunno precoce. Le previsioni indicano un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche, con fenomeni intensi che potrebbero interessare diverse regioni.

Lunedì e martedì: sole e temperature miti

Nei primi due giorni della settimana, l’Italia sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche stabili e soleggiate. Secondo le previsioni, il sole dominerà su gran parte del territorio, con l’eccezione di qualche residua instabilità sul versante ionico del Sud. Le temperature torneranno a salire leggermente sopra la media stagionale, con valori che potrebbero raggiungere i 30 gradi in alcune zone, ma senza eccessi come quelli registrati nelle scorse settimane.

Da mercoledì: l’arrivo delle perturbazioni

La situazione è destinata a cambiare a partire da metà settimana. Tra mercoledì e giovedì, una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni del Centro-Nord portando con sé piogge e temporali. Questi fenomeni, vista la stagione, potrebbero assumere carattere di forte intensità. Il peggioramento del quadro meteo determinerà un calo delle temperature, garantendo una settimana complessivamente priva di scossoni termici.

L’attenzione si sposta sul Mediterraneo

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta anche a quanto sta accadendo nel basso Mediterraneo. I modelli matematici mostrano la formazione di un’area depressionaria a nord della Libia. Non è esclusa la possibilità che questa struttura si evolva in un Medicane un ciclone con caratteristiche simil-tropicali. Questi sistemi, noti anche come Tropical-Like Cyclone traggono la loro energia principale dalle elevate temperature della superficie marina.

Le previsioni dettagliate

Per lunedì 14 settembre si prevede sole prevalente al Nord e al Centro, mentre al Sud saranno possibili piogge sulla bassa Sicilia e sulla Calabria meridionale. Martedì 15 settembre il sole dominerà ovunque, con rovesci e temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata, Murge, Cilento e Salento. Mercoledì 16 settembre il tempo peggiorerà al Nord con l’arrivo di piogge e temporali entro sera, mentre al Centro e al Sud si prevede bel tempo. Da giovedì, il tempo diventerà instabile per il passaggio di un fronte, con piogge che interesseranno il Centro-Sud da venerdì.

La situazione meteo in evoluzione richiede attenzione e preparazione, soprattutto in vista dei possibili fenomeni intensi che potrebbero interessare diverse regioni italiane nei prossimi giorni.