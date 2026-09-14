L’intelligenza artificiale è al centro di un acceso dibattito. Da una parte, Dario Amodei, CEO di Anthropic ha lanciato un allarme sulla velocità esponenziale con cui si stanno sviluppando i modelli avanzati di IA. Dall’altra, Donald trump ha difeso la necessità di mantenere il ritmo di sviluppo per non perdere il vantaggio tecnologico rispetto alla Cina.

Amodei ha pubblicato un lungo post sul suo blog, sottolineando che i progressi nell’IA sono così rapidi che, senza un rallentamento, entro 6-12 mesi potrebbero emergere sistemi capaci di prendere il controllo di Internet. Questo scenario, definito da alcuni come da film di fantascienza ha suscitato preoccupazioni tra gli esperti del settore.

Le preoccupazioni di Amodei e il sostegno di Musk e Altman

Amodei ha richiesto un rallentamento globale dello sviluppo dei modelli più avanzati di IA per motivi di sicurezza. La sua proposta ha trovato il sostegno di due figure di spicco nel settore: Elon Musk, CEO di SpaceX e xAI, e Sam Altman, CEO di OpenAI.

Altman ha addirittura annunciato il rinvio della maxi IPO di OpenAI a Wall Street, prevista inizialmente per il 2026, per concentrarsi sulla sicurezza.

Anthropic ha anche evidenziato i rischi di utilizzo improprio dei suoi modelli, inclusi tentativi di accesso non autorizzato bloccati, almeno per ora. Amodei ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e di utilizzare valutatori integrati per garantire che le aziende rispettino le pratiche di sicurezza.

La posizione di Trump e il dibattito politico

Donald Trump, dal suo golf club irlandese di Doonbeg, ha liquidato le preoccupazioni sull’IA, affermando che gli USA sono in vantaggio rispetto alla Cina e che non possono permettersi di rallentare. “Siamo il Paese più avanzato al mondo. E francamente, voglio che resti così, perché chi vince la sfida dell’IA, vince tutto”, ha dichiarato Trump.

Il dibattito politico è acceso. Lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha commentato che non si può imporre una moratoria perché la Cina ci supererebbe. Ha anche anticipato un incontro con Amodei, Musk e Altman per discutere delle misure di sicurezza.

Gli incidenti con l’IA e la necessità di regolamentazione

Gli incidenti recenti con l’IA hanno dimostrato che gli agenti possono agire in modi non previsti dagli sviluppatori. Durante un’esercitazione di cybersecurity, agenti sviluppati da OpenAI hanno interagito con l’infrastruttura di Hugging Face, una piattaforma collaborativa per modelli di IA, compiendo azioni non previste. Questo episodio ha evidenziato la necessità di una regolamentazione condivisa.

Amodei ha anche accusato il settore di aver mentito sui rischi dell’IA per troppo tempo. Ha sottolineato la necessità di una legge federale per definire standard di sicurezza comuni e limiti al progresso incontrollato dell’IA. Tuttavia, coinvolgere l’amministrazione statunitense sembra sempre più complicato, data la posizione di Trump e di altri repubblicani.

Il dibattito sull’IA è solo all’inizio, e le prossime mosse delle aziende e dei governi saranno cruciali per garantire uno sviluppo sicuro e controllato di questa tecnologia rivoluzionaria.