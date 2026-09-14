Papa Leone XIV compie 71 anni. Nel giorno del suo compleanno, nuovi racconti e curiosità permettono di conoscere il lato più personale di Robert Francis Prevost, tra sport, abitudini quotidiane, passioni e ricordi dell’infanzia trascorsa a Chicago.

Compleanno di Papa Leone XIV: l’infanzia a Chicago e le passioni lontano dal Vaticano

Papa Leone XIV

compie oggi, lunedì 14 settembre, 71 anni. Robert Francis Prevost, nato a Chicago nel 1955, festeggia il suo secondo compleanno da Pontefice, circondato dagli auguri dei fedeli e dall’attenzione internazionale che continua ad accompagnare il suo pontificato. In questi mesi si è fatto conoscere per uno stile discreto e misurato, ma allo stesso tempo per una presenza molto attiva.

A incuriosire sono anche alcuni aspetti più informali della sua personalità, dalle passioni sportive al legame con la città d’origine.

Poco dopo l’elezione era stato fotografato con un cappellino dei Chicago White Sox, la squadra di baseball per cui fa il tifo, mentre in altre occasioni hanno attirato l’attenzione le sneakers indossate sotto l’abito bianco.

Leone XIV ha inoltre sempre dedicato spazio all’attività fisica: prima di diventare Papa frequentava regolarmente una palestra nei pressi di piazza San Pietro. Tra gli sport preferiti c’è anche il tennis, praticato fin da giovane, al quale nei periodi di riposo si aggiungerebbe anche il nuoto. La sua attuale routine di allenamento non è stata resa pubblica, anche se il Palazzo Apostolico dispone di una palestra.

Compleanno di Papa Leone XIV: le curiosità sul Pontefice raccontate dal fratello John

A raccontare il volto più familiare di Leone XIV è stato anche il fratello maggiore John Prevost, intervistato negli Stati Uniti dal vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona. I ricordi riportano all’infanzia trascorsa a Dolton, sobborgo a sud di Chicago, dove Robert è cresciuto insieme ai fratelli. «Eravamo bambini normali, come tutti litigavamo, ma eravamo anche molto uniti. Giocavamo per strada a baseball e football», ha raccontato John.

Già da piccolo, però, il futuro Pontefice mostrava una particolare vicinanza alla vita religiosa: «Robert sapeva già la messa a memoria a cinque anni», ha ricordato il fratello, raccontando anche che una donna del quartiere predisse che un giorno sarebbe diventato il primo Papa americano. Il legame familiare è rimasto stretto anche dopo l’elezione. John ha spiegato di rivolgersi ancora al fratello per consigli e piccoli problemi quotidiani: «Quando ho bisogno di aiuto lo chiamo spesso», ricordando che Robert lo avrebbe aiutato sia con un nuovo computer sia con la dichiarazione dei redditi.

Forte resta anche il rapporto del Pontefice con Chicago, dove la sua elezione è stata accolta con particolare entusiasmo. I White Sox gli hanno dedicato diverse iniziative, mentre tra le curiosità legate alla sua giovinezza c’è anche la passione per la pizza: uno dei locali che frequentava, Aurelio’s Pizza, continua simbolicamente a riservargli un posto. Un insieme di ricordi e abitudini che restituisce un’immagine più quotidiana di Leone XIV, senza allontanarsi dalla sobrietà che continua a caratterizzare il suo modo di vivere il pontificato.