ALDI assume per il centro logistico di Landriano: il 18 settembre è in programma un Recruiting Day dedicato a magazzinieri, operai e assistenti.

ALDI assume: come candidarsi alle nuove selezioni per il centro logistico di Landriano, dove il 18 settembre si terrà un Recruiting Day per inserire addetti al magazzino, operai specializzati e assistenti.

ALDI cerca personale per il polo logistico di Landriano

ALDI apre nuove opportunità di lavoro nel centro logistico di Landriano, in provincia di Pavia, dove venerdì 18 settembre organizzerà un Recruiting Day dedicato a chi vuole entrare nel settore della logistica.

L’appuntamento si terrà direttamente nell’hub di via Stanislao Intini 7, dalle 13 alle 17, con la possibilità di sostenere un colloquio con i responsabili dell’azienda. Tra i profili ricercati figurano addetti al magazzino, operai specializzati e assistenti del centro logistico, con possibilità di inserimento sia full time sia part time.

Gli addetti si occuperanno soprattutto della preparazione degli ordini destinati ai punti vendita, della movimentazione, del conteggio e dell’etichettatura della merce.

Agli operai specializzati saranno invece affidati l’utilizzo dei carrelli elevatori elettrici e il supporto agli inventari nelle diverse aree del magazzino, comprese quelle dedicate a prodotti secchi, ortofrutta e refrigerati. Gli assistenti seguiranno infine gli aspetti amministrativi e organizzativi del polo, utilizzando software dedicati e mantenendo i contatti con operatori, fornitori e altri reparti. Per il centro di Landriano è inoltre aperta una ricerca per assistenti del Security Office, chiamati a occuparsi, tra le altre attività, di controllo degli accessi, verifica dei mezzi e dei carichi, gestione delle anomalie di sicurezza e raccolta dei dati operativi.

ALDI assume, come candidarsi: posizioni aperte, requisiti e stipendi

Le condizioni cambiano in base alla posizione. Per gli addetti al magazzino è previsto il 5° livello del CCNL Commercio, con una retribuzione di 1.669,37 euro lordi mensili su 40 ore e 14 mensilità e passaggio al 4° livello dopo 18 mesi. Gli operai specializzati vengono invece inseriti al 4° livello, con 1.793,04 euro lordi al mese, mentre per gli assistenti del centro logistico la RAL full time parte da 27.933,78 euro su 14 mensilità.

Sono inoltre previsti scatti di crescita legati all’anzianità. L’azienda propone assunzioni dirette con contratti a tempo determinato o indeterminato, in funzione dell’esperienza del candidato, oltre a formule full time o part time. È richiesta disponibilità al lavoro su turni, mentre per gli operai specializzati il patentino per il muletto rappresenta un titolo preferenziale. Per le figure di assistente sono richiesti diploma di scuola superiore o laurea, dimestichezza con il pacchetto Office e disponibilità a lavorare anche su turni serali o notturni. Tra i benefit figurano formazione interna, percorsi di onboarding, convenzioni aziendali, assistenza sanitaria tramite Fondo Est e UniSalute e servizi dedicati al benessere dei dipendenti.

Per partecipare al Recruiting Day del 18 settembre non è necessaria la prenotazione: sarà possibile recarsi direttamente all’ingresso del centro logistico di Landriano portando il proprio curriculum. Chi lo desidera può comunque trasmettere il CV in anticipo registrandosi sul portale carriere di ALDI.