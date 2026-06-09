Lidl, la storica catena di supermercati di origine tedesca, sta aprendo un nuovo punto vendita in Italia, apertura accompagnata dall’inserimento di nuovo personale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lidl assume personale anche senza esperienza: il nuovo punto vendita e le posizioni aperte

Per chi sta cercando lavoro arriva una buona notizia da Lidl.

Il discount tedesco sta aprendo un nuovo punto vendita in Italia, per l’esattezza nelle Marche, a Pesaro e si cerca quindi nuovo personale. Le posizioni aperte riguardano diverse figure professionali e, per alcune di esse, non è necessaria esperienza pregressa. Ecco le posizioni aperte:

Un assistente allo Store Manager: ruolo questo per cui è richiesta esperienza pregressa;

Addetti alle vendite: figure da inserire a tempo parziale nello store;

Operatori di filiale: posizione aperte anche senza esperienza, con contratto part-time.

Per tutte le posizioni è richiesto almeno il diploma di superiore oltre a una buona predisposizione a lavorare col pubblico, al lavoro di squadra e flessibilità operativa.

Lidl assume personale anche senza esperienza: ecco come candidarsi

Come abbiamo visto Lidl sta aprendo un nuovo punto vendita a Pesaro. Come fare per candidarsi alle posizioni aperte elencate sopra? Tutti gli interessati possono inviare la candidatura online tramite il portale dedicato alle carriere di Lidl, cercando le offerte relative al punto vendita di Pesaro.

Per giovedì 12 giugno 2026 Lidl ha organizzato una mattinata di colloqui dalle 9.30 alle 13.00 presso il punto vendita di via Yuri Gagarin 144 a Pesaro. I candidati in linea con le esigenze aziendali saranno poi contattati dagli addetti alle Risorse Umane per i successivi passi di selezione.