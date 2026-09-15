Chiusura Kennedy Center: problemi strutturali e dispute politiche

Il Kennedy Center, monumento dedicato a John F. Kennedy, chiude per problemi strutturali e finanziari. Scopri le ragioni della chiusura e le tensioni con Donald Trump.

Il Kennedy Center iconico edificio in marmo bianco sul Potomac ha annunciato la sua chiusura immediata e a tempo indeterminato. La decisione, presa dal Consiglio di amministrazione è motivata da gravi problemi di sicurezza e da difficoltà finanziarie che minacciano la stabilità dell’istituzione.

La chiusura, confermata da un portavoce della deputata democratica Joyce Beatty membro del board, rappresenta un colpo durissimo per il mondo della cultura e dell’arte.

Il centro, costruito come memoriale al presidente John F. Kennedy è stato per decenni un faro di eccellenza artistica e culturale.

Problemi strutturali e finanziari

Il board ha dichiarato che la chiusura è necessaria per evitare pericoli per i dipendenti e per il pubblico. Le condizioni dell’edificio, infatti, sono diventate critiche, con un recente crollo di una parte dell’intonaco del soffitto nel Grand Foyer.

Questo incidente, fortunatamente senza vittime, ha accelerato la decisione di chiudere il complesso.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo con la motivazione ufficiale. Alcuni critici sostengono che i vertici del Kennedy Center stiano esagerando i problemi strutturali per nascondere una cattiva gestione finanziaria durante la presidenza di Donald trump. L’esodo di talenti come la soprano Renee Fleming il cantante Ben Folds il compositore Philip Glass e l’attrice Issa Rae ha ulteriormente aggravato la situazione.

La disputa sul nome di Trump

La chiusura del Kennedy Center si inserisce in un contesto di tensioni politiche. Donald Trump che ha occupato il board del centro subito dopo il suo insediamento nel, ha cercato di promuovere una ristrutturazione del centro, affiggendo il suo nome sulla facciata a caratteri cubitali. Tuttavia, un giudice federale nominato da Barack Obama ha bloccato questa iniziativa, stabilendo che solo il Congresso può autorizzare una modifica al tributo dedicato a John F. Kennedy.

Trump ha reagito alla decisione del giudice affermando che i lavori di ristrutturazione non partiranno a meno che una Corte d’appello o la Corte Suprema non avallino il mio nome sulla facciata. La sua posizione è stata sostenuta da un voto quasi unanime del board, ma la situazione rimane complessa e incerta.

Le conseguenze della chiusura

La chiusura del Kennedy Center avrà un impatto significativo sul panorama culturale di Washington e oltre. Il centro, noto per la sua programmazione di alto livello, ha ospitato alcuni dei più grandi artisti del mondo. La decisione di chiudere i battenti, sebbene necessaria per motivi di sicurezza, solleva molte domande sul futuro dell’istituzione e sulla sua capacità di superare questa crisi.

Nel frattempo, la disputa sul nome di Trump continua a dividere l’opinione pubblica. Mentre alcuni sostengono che la sua presenza sul board abbia portato a una gestione inefficace del centro, altri difendono le sue iniziative di ristrutturazione. La situazione rimane fluida e le prossime mosse del board e delle corti saranno decisive per il futuro del Kennedy Center.