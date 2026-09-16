La fragilità e il vero volto della Leadership 

La fragilità in azienda non rappresenta un limite o un costo, ma costituisce una leva strategica di innovazione, resilienza e crescita capace di arricchire l’organizzazione e l’intero tessuto sociale. Trasformarla da limite percepito a forza motrice permette di passare dalla cultura della perfezione incontestabile a una vera cultura della vulnerabilità condivisa, in cui la dignità della persona e il successo economico procedono di pari passo.

Integrare la fragilità – che si manifesti per ragioni legate all’età, alle abilità, a problemi di salute, a momenti di crisi temporanea o a sfide di caregiving familiare – spinge l’azienda a sviluppare un ascolto attivo e ad adattare postazioni, orari e carichi di lavoro, affinché ciascuno possa esprimere appieno il proprio potenziale senza rischiare il proprio benessere.

La fragilità tocca infatti molteplici dimensioni dell’esperienza umana, comprese la vulnerabilità emotiva, l’ansia da prestazione e il burnout. Sostenere i collaboratori attraverso la formazione continua e il supporto del team evita l’emarginazione e stimola l’evoluzione verso un modello aziendale anti-fragile, che si rafforza proprio superando le difficoltà. Accogliere queste esigenze genera benefici organizzativi misurabili: incrementa la sicurezza sul lavoro e riduce gli errori grazie alla sicurezza psicologica e a una comunicazione aperta, stimolando al contempo processi innovativi e strumenti di lavoro flessibili.

Per realizzare questo cambiamento occorre anche superare i falsi miti della prestazione a tutti i costi, liberandosi da stereotipi di genere, modelli machisti e metafore competitive che nascondono il valore dell’errore, ricordando che l’azienda stessa non è infallibile ed è soggetta alle fragilità del mercato. È tempo di superare le solite metafore calcistiche – o almeno di cercarne di più originali, se proprio si desidera rimanere in quell’ambito – affrancandosi da modelli verticistici e da espressioni tribali come “donne con le palle”.

In questo percorso, emerge una domanda fondamentale sulla leadership: il leader può essere fragile? Assolutamente sì, in quanto la fragilità non significa affatto mancanza o carenza di coraggio, ma può essere intesa come la difficoltà nel portare da solo un peso, richiamando il significato più profondo ed etimologico dell’essere responsabili (res pondere, la capacità di sostenere il peso delle cose). Condividere questo peso per un tragitto, per un viaggio o per un periodo di tempo rappresenta l’atto più autentico del guidare: un’esperienza reciproca che aiuta a crescere e a far crescere l’intera comunità aziendale.

La vera forza di una leadership imperfetta risiede nella capacità di mostrare la propria umanità, convertendo le personali vulnerabilità in un propulsore di fiducia reciproca e sviluppo collettivo. Il superamento dei falsi miti legati al dirigente infallibile rivela come l’apertura all’errore e il riconoscimento dei propri confini conoscitivi favoriscano la creazione di un contesto organizzativo sano e coeso. Questa condivisione della vulnerabilità legittima l’intero team a esprimersi liberamente, alimentando la sicurezza psicologica necessaria per manifestare opinioni o evidenziare criticità. L’autenticità delle relazioni consolida così un senso di appartenenza profondo e una solida alleanza tra guida e collaboratori. Attraverso un ascolto attivo e partecipe, la guida capace di accogliere la propria fragilità valorizza le risorse diffuse nella comunità aziendale, superando le logiche direttive e calate dall’alto. Accertare la dimensione della vulnerabilità non equivale affatto a una mancanza di coraggio, ma permette di abbracciare un modello aziendale propriamente anti-fragile, capace di volgere le sfide, le incertezze e le ostilità del mercato in un’esperienza di crescita condivisa.

Riconoscere la propria vulnerabilità significa restituire alla leadership il suo significato più umano e generativo. Quando un leader accetta di non dover sostenere da solo il peso delle sfide, trasforma la responsabilità da fardello individuale in un impegno corale: è in questo spazio di condivisione autentica del res pondere che la comunità aziendale ritrova il coraggio di camminare unita, riscoprendosi non soltanto più forte, ma profondamente libera di essere umana.