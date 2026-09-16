Carmen Di Pietro rivela i dettagli dell'incidente aereo con la protesi: la storia completa

Nel giugno del 1997, Carmen Di Pietro divenne protagonista di una storia che avrebbe fatto il giro del mondo. Durante un volo per Madrid, la showgirl avrebbe subito un incidente inaspettato con una delle sue protesi mammarie. Un episodio che, a distanza di quasi tre decenni, continua a suscitare curiosità e dibattiti.

Oggi, nel 2026, la Di Pietro ha deciso di tornare a parlare di quell’evento, svelando nuovi dettagli durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 9.

Ma cosa accadde realmente quel giorno?

L’incidente aereo: il racconto di Carmen Di Pietro

Secondo il racconto di Carmen, tutto accadde mentre si trovava in aereo diretta a Madrid per una serata televisiva su Telecinco. La showgirl, che in quel periodo si esibiva anche per Antena 3 stava leggendo tranquillamente Topolino quando sentì un rumore improvviso.

“Ero in aereo, dovevo andare a fare una serata a Telecinco”, ha raccontato Carmen. “A un certo momento mi sono sentita… boom! E niente, vado in bagno e dico… ‘mi è scoppiato un seno’. Cosa vuol dire scoppiato? Che ha fatto boom, è proprio scoppiato dentro. Da fuori non si vedeva nulla, era solo caduto quel seno rispetto all’altro, non è uscito nulla fuori.”

L’urlo di Carmen attirò l’attenzione di un’hostess, che accorse preoccupata.

“Io vado in bagno, alzo la maglietta e vedo questo seno destro giù, giù, giù. E ho tirato un urlo. Un urlo alla Tarzan. Mi sono spaventata, perché lì poi c’era lo specchietto, mi sono vista. Dopo l’urlo è venuta l’hostess e mi ha detto, ‘todos ok?’. E io ho detto ‘no, no, no’. Poi l’ho fatta entrare e anche lei si è spaventata.”

L’arrivo a Madrid e la decisione di tornare in Italia

Una volta atterrata a Madrid, Carmen chiamò Cristiano Malgioglio che le consigliò di esibirsi comunque in televisione. “Alla fine siamo atterrati a Madrid. Io ho chiamato Cristiano Malgioglio e gli ho detto, ‘avverti subito Telecinco, perché io non posso andare a lavorare, perché mi è scoppiato un seno in aereo, capisci?’. Cristiano mi fa, ‘disgraziata, vai ugualmente, in televisione!’. Io invece non gli ho dato retta e me ne sono tornata in Italia e sono andata a Roma.”

Tornata in Italia, Carmen si sottopose a un intervento d’urgenza per sostituire la protesi danneggiata. “Questa cosa non fa ridere, certo, voi ridete, ma è stato brutto. Questa cosa ha fatto boom dentro di me, io l’ho sentito, gli altri non l’hanno sentito, ma io sì. In pratica è calata la protesi. Io sono andata dal chirurgo e mi hanno dovuta operare nuovamente.”

La versione di Cristiano Malgioglio: un’invenzione per ottenere popolarità?

La vicenda, però, non è priva di controversie. Dieci anni fa, durante il Grande Fratello Vip 2 Cristiano Malgioglio aveva confessato ai suoi coinquilini che Carmen si sarebbe inventata la storia della protesi esplosa in aereo. Una versione che il paroliere ha ribadito un anno fa durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin.

“Il mio zampino? Un giorno lei mi ha detto, ‘devo far parlare di me’. E a me è venuta un’idea. Avevo letto di una modella australiana che aveva avuto questo problema in aereo. Così le ho consigliato di dire che le era esploso un seno in volo. Le ho proprio detto, ‘dillo e vedrai che andrai su tutti i giornali’. E lei ha chiamato un’agenzia, un suo amico e gli ha chiesto di scrivere questo articolo. Da quel momento è finita su tutti i giornali del mondo e ha raggiunto una popolarità incredibile. Non le è mai scoppiato il seno.”

Carmen, però, ha sempre smentito questa versione. Ospite di Francesca Fagnani a Belve la showgirl ha giurato di non essersi inventata nulla. “Ho sentito il ‘boom’ in aereo”, ha affermato Carmen, ribadendo la veridicità del suo racconto.

La questione resta quindi aperta, con due versioni contrastanti che continuano a dividere l’opinione pubblica. Un confronto diretto tra Carmen e Cristiano al Grande Fratello Vip con Selvaggia Lucarelli come giurata, potrebbe finalmente fare chiarezza sulla vicenda.